I pronostici di sabato 25 luglio: Brasileirao, MLS e amichevoli

I pronostici di sabato 25 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l’Europa
Finito il Mondiale, oltre ai campionati come Brasileirao e MLS ci sono anche le prime amichevoli con in campo anche i top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. Nel primo test precampionato contro il Basilea allenato dall’ex Lichtsteiner, terminato 0-0, la squadra di Luciano Spalletti non ha particolarmente entusiasmato, dimostrando di essere lontana dal risolvere uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato la gestione del tecnico toscano, approdato a Torino lo scorso autunno al posto di Igor Tudor: la scarsa prolificità sotto porta.
La Signora ai punti avrebbe forse meritato di vincere ma si è divorata diversi gol e alla fine deve ringraziare Perin se non ha esordito con una sconfitta. Spalletti ha messo in campo una Juve sicuramente sperimentale, con pochi potenziali titolari (Kalulu, Locatelli, Cambiaso) e provando numerose seconde linee. La coperta però è corta soprattutto in attacco. In attesa che la situazione si sblocchi sul mercato – quello dei bianconeri finora non è affatto decollato – l’allenatore di Certaldo ha il solo Openda a disposizione, per il quale oltretutto la riconferma non è scontata (il belga rientrerebbe tra gli esuberi). Contro il Basilea tra l’altro si è subito fatto male il nuovo acquisto Ekhator, arrivato dal Genoa per 16 milioni di euro.
Sebbene la qualità individuale e il valore complessivo della rosa bianconera rimangano superiori, il gap atletico e la sterilità realizzativa della Signora faranno da freno a una partita scoppiettante, incanalando il match verso ritmi piuttosto blandi e contratti: il pareggio ad alta quota è un clamoroso da provare.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Porto-Aston Villa, Amichevole, ore 20:00
Vincenti
- SPORTING CP (in Sporting CP-Monaco, Amichevole, ore 20:30)
- LIVERPOOL (in Liverpool-Sunderland, Amichevole, ore 00:00)
- SANTOS (in Santos-Chapecoense, Brasileirao, ore 23:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- PSV-Villarreal, Amichevole, ore 18:00
- New England-Atlanta United, MLS, ore 01:30
- Orlando City-Nashville, MLS, ore 01:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Celtic-Milan, Amichevole, ore 16:00
- St. Louis City-Colorado Rapids, MLS, ore 02:30
- Montreal-Inter Miami, MLS, ore 01:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; N.D. SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Standard Liegi-Juventus, Amichevole, ore 20:00
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