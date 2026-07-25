I pronostici di sabato 25 luglio: Brasileirao, MLS e amichevoli

I pronostici di sabato 25 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l’Europa

Finito il Mondiale, oltre ai campionati come Brasileirao e MLS ci sono anche le prime amichevoli con in campo anche i top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. Nel primo test precampionato contro il Basilea allenato dall’ex Lichtsteiner, terminato 0-0, la squadra di Luciano Spalletti non ha particolarmente entusiasmato, dimostrando di essere lontana dal risolvere uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato la gestione del tecnico toscano, approdato a Torino lo scorso autunno al posto di Igor Tudor: la scarsa prolificità sotto porta.

La Signora ai punti avrebbe forse meritato di vincere ma si è divorata diversi gol e alla fine deve ringraziare Perin se non ha esordito con una sconfitta. Spalletti ha messo in campo una Juve sicuramente sperimentale, con pochi potenziali titolari (Kalulu, Locatelli, Cambiaso) e provando numerose seconde linee. La coperta però è corta soprattutto in attacco. In attesa che la situazione si sblocchi sul mercato – quello dei bianconeri finora non è affatto decollato – l’allenatore di Certaldo ha il solo Openda a disposizione, per il quale oltretutto la riconferma non è scontata (il belga rientrerebbe tra gli esuberi). Contro il Basilea tra l’altro si è subito fatto male il nuovo acquisto Ekhator, arrivato dal Genoa per 16 milioni di euro.

Sebbene la qualità individuale e il valore complessivo della rosa bianconera rimangano superiori, il gap atletico e la sterilità realizzativa della Signora faranno da freno a una partita scoppiettante, incanalando il match verso ritmi piuttosto blandi e contratti: il pareggio ad alta quota è un clamoroso da provare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Porto-Aston Villa, Amichevole, ore 20:00

Vincenti

SPORTING CP (in Sporting CP-Monaco, Amichevole, ore 20:30)

(in Sporting CP-Monaco, Amichevole, ore 20:30) LIVERPOOL (in Liverpool-Sunderland, Amichevole, ore 00:00)

(in Liverpool-Sunderland, Amichevole, ore 00:00) SANTOS (in Santos-Chapecoense, Brasileirao, ore 23:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-Villarreal , Amichevole, ore 18:00

, Amichevole, ore 18:00 New England-Atlanta United , MLS , ore 01:30

, , ore 01:30 Orlando City-Nashville, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Celtic-Milan , Amichevole, ore 16:00

, Amichevole, ore 16:00 St. Louis City-Colorado Rapids , MLS , ore 02:30

, , ore 02:30 Montreal-Inter Miami, MLS, ore 01:30

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; N.D. SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Standard Liegi-Juventus, Amichevole, ore 20:00