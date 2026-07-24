Pronostico Wrexham-Leeds: a caccia di un altro scalpo

Wrexham-Leeds è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Leeds di Daniel Farke muove i primi passi nel clima caldo umido della Florida. A Tampa, sul prato del Raymond James Stadium – nel quale disputano solitamente i propri match i Buccaneers di NFL – i Whites giocheranno la prima amichevole contro il Wrexham, formazione gallese che milita in Championship, la serie cadetta inglese.

Lo scorso anno Farke e i suoi uomini, non senza tribolazioni, sono riusciti a mantenere la categoria e ad evitare l’immediato ritorno in Championship. Hanno totalizzato 47 punti in 38 partite, chiudendo a +8 sulla terzultima. Ottimo anche il percorso in FA Cup, dove il Leeds si è arreso solo al Chelsea in semifinale. Nel ritiro statunitense Farke ha sostanzialmente l’intera rosa a disposizione, con il solo Okafor assente in quanto impegnato fino a due settimane fa con la Svizzera al Mondiale nordamericano.

Whites, novità solo in difesa

Il roster non ha subito rivoluzioni di alcun tipo. Le operazioni di mercato finora hanno riguardato la difesa: è uscito Struijk, acquistato dal Brighton per 23 milioni di euro, ma è entrato l’ex Sassuolo Muharemovic, reduce da una brillante stagione coi neroverdi in Serie A (non a caso è stato pagato 37 milioni).

Il Wrexham arriva a questo match con qualche minuto in più nelle gambe. I Red Dragons, il cui proprietario è l’attore canadese Ryan Reynolds, da metà luglio in poi hanno pareggiato 0-0 con il Wisla Cracovia ma soprattutto hanno battuto niente meno che il Manchester United (0-1) in amichevole a Helsinki, in Finlandia. Il progetto del club gallese è ambizioso: dopo un’incredibile serie di promozioni dalle categorie inferiori, un anno fa hanno sfiorato i playoff in Championship, arrivando a sole due lunghezze dalla sesta.

Come vedere Wrexham-Leeds in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Wrexham e Leeds, in programma nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana) a Tampa, negli USA, sarà trasmessa in diretta streaming su Onefootball. Con il Summer Pass si possono seguire tutte le amichevoli dei club di Premier League impegnati nelle sfide di Premier League Summer Series a 9,99 euro. Disponibile anche la formula pay-per-view, che permette di acquistare esclusivamente le partite che si desidera vedere, al prezzo di 4,99 euro per singolo match.

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Il pronostico

Pur essendoci una categoria di differenza a favore del Leeds, il Wrexham si presenta a Tampa con una condizione atletica nettamente più avanzata e con il ritmo partita già ben collaudato dalle recenti uscite europee. La squadra di Daniel Farke potrebbe risentire dei primi carichi di lavoro stagionali e del clima particolarmente caldo e umido della Florida, trattandosi della primissima sgambata estiva per i Whites. Ci si aspetta comunque un match aperto e frizzante, in cui il divario tecnico del Leeds verrà compensato dalla maggiore brillantezza fisica del Wrexham.

La combinazione che più intriga è la doppia chance a favore del Leeds unita a un minimo di due reti totali, un’opzione che va a tutelare la maggiore caratura tecnica della squadra di Premier League.

Le probabili formazioni di Wrexham-Leeds

WREXHAM (3-4-3): Okonkwo; Vyner, Hyam, Doyle; Barnett, O’Brien, Dobson, Cacace; Broadhead, Smith, Windass.

LEEDS (3-4-3): Darlow; Rodon, Bijol, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin; James, Calvert-Lewin, Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1