Pronostico Liverpool-Sunderland: a Nashville inizia l’era Iraola

Liverpool-Sunderland è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il precampionato del Liverpool inizia dagli USA e più precisamente da Nashville, sede della prima amichevole con un’altra squadra di Premier League, il Sunderland. C’è grande attesa per l’esordio in panchina di Andoni Iraola, tecnico basco che negli ultimi anni ha fatto benissimo al timone del Bournemouth, al punto da meritarsi la chiamata di uno dei club più ricchi e prestigiosi d’Inghilterra. Il suo compito non sarà per nulla facile: dovrà risollevare il Liverpool archiviando un’annata a dir poco deludente, in cui i Reds hanno faticato dall’inizio alla fine, chiudendo con zero titoli e con il “contentino” del quinto posto, valso comunque il pass per la Champions League (unica soddisfazione della stagione).

Il gioco di Iraola dovrebbe essere, in teoria, molto più simile a quello dell’indimenticato Jurgen Klopp, fatto di fisicità ma soprattutto di grande intensità. Ad ogni modo, bisognerà attendere per vedere il vero Liverpool, dal momento che il nuovo tecnico non ha ancora a disposizione diverse stelle, tra tutte van Dijk – il centrale olandese potrebbe partire – e Mac Allister (l’argentino sarà uno degli ultimi a unirsi al gruppo avendo giocato la finale del Mondiale appena una settimana fa). Salutato Salah, addio che ha di fatto rappresentato la fine di un’era – oltre all’egiziano sono partiti pure Konaté e Robertson – i Reds finora hanno sborsato poco più di 100 milioni complessivi per il giovane difensore Jacquet, prelevato dal Rennes, e per Victor Munoz dell’Osasuna, reduce dal trionfo mondiale con la Spagna.

Black Cats con un undici sperimentale

Il Sunderland, al contrario, viene da una stagione strepitosa, nella quale da neopromosso è riuscito addirittira a conquistare un pass per l’Europa League, garantendosi la prima avventura europea dal lontano 1974. Un vero e proprio capolavoro targato Regis Le Bris, confermato ovviamente sulla panchina dei Black Cats.

I biancorossi hanno già disputato un’amichevole, travolgendo 5-1 il York: nient’altro che una sgambata. A Nashville non ci saranno i nazionali (Xhaka, Talbi, Omar Alderete, Meunier, Brobbey, Angulo, Diarra, Roefs, Adingra, Masuaku e Sadiki), motivo per cui quella di Le Bris sarà una formazione assolutamente sperimentale.

Come vedere Liverpool-Sunderland in diretta tv e streaming

L’amichevole Liverpool-Sunderland, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana) a Nashville, negli USA, sarà trasmessa in diretta streaming su Onefootball. Con il Summer Pass si possono seguire tutte le amichevoli di Liverpool, Tottenham e Chelsea a 9,99 euro. Disponibile anche la formula pay-per-view, che permette di acquistare esclusivamente le partite che si desidera vedere, al prezzo di 4,99 euro per singolo match.

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Il pronostico

La sfida di Nashville rappresenta un primo vero banco di prova per il Liverpool targato Iraola, chiamato a mettere minuti nelle gambe e ad assimilare i principi di pressione e verticalità del tecnico basco. Nonostante le assenze di spicco e i recenti addii, la rosa dei Reds dispone di un bagaglio di qualità individuale nettamente superiore, specialmente contro un Sunderland decimato dalle assenze, tra cui quella di capitan Xhaka. La squadra di Le Bris ha già sbloccato le gambe, ma contro un’avversaria di caratura mondiale le seconde linee potrebbero concedere più di un varco difensivo. Puntiamo sul successo del Liverpool per inaugurare al meglio l’era Iraola: il segno 1 può essere abbinato al Gol.

Le probabili formazioni di Liverpool-Sunderland

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez; Nyoni, Jones; Szoboszlai, Elliott, Ngumoha; Wright.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Ellborg; Mukiele, O’Nien, Hume, Reinildo; Browne, Rigg; Scott, Le Fee, Tutierov; Ogunsuyi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1