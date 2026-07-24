Pronostico Sarpsborg-HamKam: finisce sempre così

Sarpsborg-HamKam è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Appaiate a quota 18 punti in classifica, proprio a metà, Sarpsborg e HamKam intanto sognano l’allungo una sull’altra. Di certo, per quello che è il cammino della squadra che gioca in casa davanti al proprio pubblico, non possiamo dire che non esista una squadra favorita.
Le tre vittorie di fila che il Sarpsborg ha inanellato nel corso delle ultime settimane, appunto dentro il proprio fortino, sono un segnale da tenere in considerazione per il pronostico di questo match. Non possiamo non metterlo in evidenza. E soprattutto non possiamo nemmeno non mettere in evidenza il cammino esterno dell’HamKam, una squadra che non riesce a vincere proprio in trasferta. Una sola vittoria nelle ultime dieci partite giocate. Sì, è evidente che c’è qualcosa che non va.
Comunque, ma come finisce sempre questa partita? Una sfida che di solito regala molti gol. Almeno uno per squadra sicuro. Non abbiamo dubbi, inoltre, che pure stavolta non posa finire in questo modo. Ma ci sarà una squadra vincitrice, anche.
Come vedere Sarpsborg-HamKam in diretta tv e in streaming
Sarpsborg-HamKam è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Sarpsborg è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.
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Il pronostico
La certezza è che entrambe troveranno la via della rete. Su questo non possiamo avere dubbi e non ne vogliamo avere. Il fatto che il Sarpsborg possa riuscire a vincere questa partita, confermando quanto di buono si è visto nel corso delle ultime settimane, ci stuzzica.
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Le probabili formazioni di Sarpsborg-HamKam
SARPSBORG (4-4-2): Oy; Niukury, Utvik, Odegaard, Hilm; Sorli, Halvorsen, Christiansen, Nibe; Kalsback, Williams.
HAMKAM (5-3-2): Sanberg; Metcalfe, Strand, Sjlostad, Amundessen, Ekeroth; Osnes-Ringen, Mares, Potur; Gonstad, Udahl.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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