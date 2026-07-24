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Faria-Darderi, c’è il beniamino di casa sulla strada per la semifinale di Estoril

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Quarto di finale insidioso per Luciano Darderi, che stavolta sarà opposto al beniamino di casa Jaime Faria: analisi e pronostico del match.

Dopo aver superato Pedro Martinez agli ottavi, Luciano Darderi è ora chiamato ad affrontare Jaime Faria, con il quale si contenderà un posto in semifinale all’Atp 250 di Estoril. Un rivale insidioso, essendo lui uno dei beniamini del pubblico portoghese, protagonista di un’ottima settimana e deciso, in quanto tale, a sfruttare il fattore campo per continuare a sorprendere.

Darderi
Faria-Darderi, c’è il beniamino di casa sulla strada per la semifinale di Estoril (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per l’azzurro si tratta di un passaggio delicato: in palio non c’è soltanto il pass per il penultimo atto del torneo, ma anche il riscatto dopo la finale raggiunta a Bastad e culminata, come noto, nella sconfitta arrivata per mano di Andrey Rublev. Faria, dal canto suo, ha già superato due ostacoli davanti al pubblico di casa, mostrando personalità e una notevole disinvoltura sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a esprimere il suo tennis migliore.

I precedenti raccontano di una rivalità ancora giovane ma già interessante. A livello Atp Faria è avanti, avendo vinto un incontro sulla terra battuta di Santiago nel 2025. Un dato da prendere con le pinze, però, perché la sensazione è che questa sfida possa rivelarsi molto più complicata e aperta di quanto il ranking possa suggerire.

Faria-Darderi: il pronostico

Faria
Faria-Darderi: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il sostegno del pubblico gioca senz’altro a favore di Faria, che finora ha sfruttato al meglio l’atmosfera di casa. Darderi, però, arriva a questo appuntamento con maggiori certezze, in quanto nel corso della stagione ha ottenuto risultati di spessore sulla terra battuta, accumulando una discreta esperienza nelle fasi finali dei tornei Atp. Dispone, in definitiva, di un bagaglio tecnico che può fare la differenza anche contro un avversario in fiducia come Jaime. Il precedente più recente dimostra che Faria possiede le qualità per metterlo in difficoltà e il quarto di finale potrebbe rivelarsi più complicato di quanto dica il pronostico. L’impressione, tuttavia, è che Darderi abbia oggi qualcosa in più sotto il profilo della continuità e della gestione dei momenti decisivi. Per questo motivo l’azzurro parte favorito per conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo.

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