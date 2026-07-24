Pronostici MLS 26 luglio: altro weekend di fuoco

MLS, riparte immediatamente il massimo campionato nordamericano dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato sorprese.

Nemmeno il tempo di archiviare le emozioni di un turno infrasettimanale ricco di gol, sorprese e colpi di scena, che la Major League Soccer 2026 riaccende subito i motori per un nuovo weekend infuocato nella notte italiana tra sabato 25 e domenica 26 luglio.

Partiamo dalla Grande Mela con la sfida tra NY Red Bulls e Charlotte. La formazione di Michael Bradley in settimana ha incassato un brutto 3-1 a Philadelphia con la difesa che ha fatto nuovamente acqua (ben 35 gol subiti finora). Dean Smith e il suo Charlotte invece hanno buttato al vento due gol di vantaggio contro Atlanta (2-2).

Pur ricordando il clamoroso 6-1 per Charlotte di inizio stagione, la sfida dello Sports Illustrated Stadium si preannuncia decisamente più equilibrata. A tal proposito consigliamo la combo Gol+Over 2.5, spingendo sulle croniche amnesie difensive dei Red Bulls e sulla spiccata propensione offensiva degli ospiti in trasferta.

Spostandoci al Saputo Stadium per Montreal-Inter Miami, i padroni di casa di Philippe Eullaffroy (tredicesimi a Est e reduci dal KO per 1-0 con Nashville) affrontano gli Herons di Guillermo Hoyos, secondi in classifica e a caccia della sesta vittoria consecutiva – sarebbe un record per la franchigia – dopo il 3-2 ai Chicago Fire firmato dalla doppietta del veterano Suarez.

Con Messi e De Paul probabilmente risparmiati o impiegati soltanto a gara in corso dopo la finale dei Mondiali persa dall’Argentina, la dirigenza si gode il colpo da novanta Casemiro, appena ingaggiato a parametro zero dopo lo svincolo dal Manchester United ma in attesa di completare le pratiche burocratiche. Andiamo con la combo X2+Multigol 2-5 puntando sul devastante rullino esterno di Miami (7 successi fuori casa) in un match da almeno due reti complessive.

Le previsioni sulle altre partite

Al Subaru Park di Philadelphia si affrontano gli Union padroni di casa e i Seattle Sounders. Gli uomini di Ryan Richter hanno appena spezzato il digiuno casalingo superando 3-1 i Red Bulls, ma restano ultimi in classifica a quota 10 punti ed alle prese con una difesa da registrare (31 gol presi).

Troveranno un Seattle ferito e in piena crisi dopo 4 sconfitte consecutive (inclusa la recente mazzata per 3-1 incassata dall’Austin FC). Suggeriamo la combo 1X+Gol facendo perno sull’entusiasmo ritrovato da Philadelphia davanti al proprio pubblico e sulla necessità dei Sounders di trovare la via della rete per non sprofondare.

Spazio poi alla super sfida dell’Inter&Co Stadium tra Orlando City-Nashville. I padroni di casa di Martin Perelman sono rinvigoriti dal tonante e inaspettato 4-0 su San Jose (primo sigillo all’esordio dell’attesissimo Griezmann), ma ospitano un Nashville formato schiacciasassi, capolista solitaria a quota 39 punti e trascinata dalla miglior difesa dell’intera MLS (soli 11 gol subiti) e dal bomber Sam Surridge. Un’ottima scelta può essere la combo Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-3 Ospite, prevedendo un test probante in cui la ritrovata spinta di Orlando riuscirà a bucare almeno in un’occasione la difesa di Nashville.

Chiudiamo con Los Angeles FC-Sporting Kansas City. I Black&Gold di Marc Dos Santos sono volati al quinto posto dopo il 3-1 sul Real Salt Lake firmato dal duo Son-Bouanga. I precedenti sono dalla loro parte: quattro vittorie consecutive nelle ultime sfide coi loro prossimi avversari. Lo Sporting di Raphael Wicky invece ha appena ritrovato il sorriso battendo 2-1 Minnesota con le reti di Joveljic e Manu Garcia, ma ha già incassato dieci KO in stagione. La nostra scelta cade sull’1+Over 2.5 considerando il netto divario qualitativo in attacco e la spietata tradizione favorevole contro lo Sporting KC.

La nostra multipla

NEW YORK RED BULLS-CHARLOTTE Gol+Over 2.5

MONTREAL-INTER MIAMI X2+Multigol 2-5

PHILADELPHIA UNION-SEATTLE SOUNDERS 1X+Gol

ORLANDO CITY-NASHVILLE Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-3 Ospite

LOS ANGELES FC-SPORTING KANSAS CITY 1+Over 2.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in NY Red Bulls-Charlotte è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “1+Over 2.5” in Los Angeles FC-Sporting Kansas City è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet.

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