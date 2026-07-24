Pronostico Porto-Aston Villa: serata di gala al Do Dragao

Porto-Aston Villa è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non manca molto al primo impegno ufficiale del Porto di Francesco Farioli, campione del Portogallo in carica. Il prossimo 1 agosto i Dragoes saranno protagonisti del match che assegna, come ogni anno, la Supercoppa portoghese. L’avversario in questione è il sorprendente Torreense, club che nella passata stagione ha lasciato tutti con la bocca aperta aggiudicandosi la coppa nazionale nonostante militasse nella serie cadetta, un inaspettato e storico trionfo che gli consentirà pure di giocare la League Phase di Europa League pur avendo fallito il salto di categoria.

Il Porto invece è già qualificato alla fase a girone unico di Champions League grazie alla vittoria del campionato: Farioli punta al bis e l’obiettivo è dare continuità al successo dello scorso anno, in modo tale da aprire un ciclo. Nel frattempo la società ha riscattato il difensore Kiwior, versando 17 milioni nelle casse dell’Arsenal, ed ha rinforzato il centrocampo con l’acquisto del sudcoreano Hwang, arrivato dal Feyenoord.

La prima uscita, tuttavia, è stata deludente: mercoledì scorso i campioni di Portogallo hanno perso 1-0 con il Gil Vicente, incassando il gol decisivo a un minuto dalla fine. Le gambe dei giocatori erano inevitabilmente pesanti, dal momento che si trattava della prima amichevole. Vedremo se con l’Aston Villa i lusitani saranno cresciuti dal punto di vista atletico.

I Villans sono partiti forte

La sfida con la squadra di Unai Emery, detentrice dell’Europa League, è invece partita forte, travolgendo 5-0 il Walsall, club di League Two nonostante in campo siano andate praticamente solo seconde linee.

I Villans sono stati finora attivissimi sul mercato, sia per quanto riguarda le entrate sia per le uscite. Dolorosissimi gli addii di Rogers e Tielemans, ma in compenso Emery potrà contare su rinforzi del calibro di Keba Cissé, Joao Gomes, Garnacho (ultima new entry appena ufficializzata) e soprattutto sull’ex Friburgo Manzambi, reduce da un gran Mondiale con la Svizzera e protagonista assoluto con i tedeschi nell’ultima Europa League, persa proprio in finale con i Villans.

Il club di Birmingham giocherà il suo primo match ufficiale il prossimo 12 agosto, quando contenderà la Supercoppa Europea al PSG campione d’Europa in carica.

Come vedere Porto-Aston Villa in diretta tv e streaming

La sfida Porto-Aston Villa, in programma sabato alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento a ranghi fortemente ridotti e falcidiate dalle assenze dei nazionali impegnati al Mondiale nonché da infortuni di lungo corso. Tuttavia, la cornice dell’Estadio do Dragao per la presentazione ufficiale offrirà grandi motivazioni agli uomini di Farioli, chiamati a riscattare la prestazione opaca contro il Gil Vicente e a mostrare progressi atletici in vista dell’imminente finale di Supercoppa. L’Aston Villa ha mostrato una straordinaria facilità di corsa e finalizzazione con le seconde linee (cinque gol al Walsall) e approccerà il match senza particolari pressioni tattiche. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida aperta, con spunti interessanti da parte dei giovani di entrambe le rose.

Consigliamo la doppia chance interna unita al segno Gol per tutelare l’orgoglio dei Dragoni davanti ai propri tifosi nel giorno della presentazione della rosa.

Le probabili formazioni di Porto-Aston Villa

PORTO (4-3-3): Joao Afonso; Alberto Costa, Bednarek, Perez, Moura; Varela, Rosario, Rodrigo Mora; William Gomes, Gabri Veiga, Borja Sainz.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Gauci; Cash, Keba Cissé, Carroll, Maatsen; Barkley, Joao Gomes; Bailey, Buendia, Hemmings; Madjo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1