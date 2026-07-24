Pronostico Standard Liegi-Juventus, è ancora emergenza: dove vedere gratis il match

Standard Liegi-Juventus è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming gratis.

Stagione nuova, vecchi vizi. Nel primo test precampionato contro il Basilea allenato dall’ex Lichtsteiner, terminato 0-0, la Juventus di Luciano Spalletti non ha particolarmente entusiasmato, dimostrando di essere lontana dal risolvere uno dei grandi problemi che hanno caratterizzato la gestione del tecnico toscano, approdato a Torino lo scorso autunno al posto di Igor Tudor: la scarsa prolificità sotto porta.

La Signora ai punti avrebbe forse meritato di vincere ma si è divorata diversi gol e alla fine deve ringraziare Perin se non ha esordito con una sconfitta. Spalletti ha messo in campo una Juve sicuramente sperimentale, con pochi potenziali titolari (Kalulu, Locatelli, Cambiaso) e provando numerose seconde linee. La coperta però è corta soprattutto in attacco. In attesa che la situazione si sblocchi sul mercato – quello dei bianconeri finora non è affatto decollato – l’allenatore di Certaldo ha il solo Openda a disposizione, per il quale oltretutto la riconferma non è scontata (il belga rientrerebbe tra gli esuberi). Contro il Basilea tra l’altro si è subito fatto male il nuovo acquisto Ekhator, arrivato dal Genoa per 16 milioni di euro.

Spalletti si augura di vedere qualcosa di diverso nel secondo test contro lo Standard Liegi, che finora di amichevoli ne ha disputate 4, vincendone tre e perdendone una. I belgi stanno lentamente aumentando i giri del motore, perché il loro campionato inizierà nella prima settimana di agosto.

C’è un precedente ufficiale con lo Standard Liegi e risale all’allora Coppa Campioni 1982: all’andata 1-1 in Belgio e al ritorno vittoria juventina per 2-0, con tanto di doppietta di Paolo Rossi (decisiva per la vittoria del Pallone d’Oro di quell’anno). Spalletti quasi certamente confermerà Douglas Luiz a centrocampo, mentre in attacco dovrà fare di necessità virtù schierando l’esubero Openda. A gara in corso potrebbe fare la sua prima apparizione il neoarrivato Celik. Niente da fare per Yildiz, alle prese con la tendinopatia che lo sta tormentando da tempo.

Come vedere Standard Liegi-Juventus in diretta tv e in streaming gratis

L’amichevole tra Standard Liegi e Juventus è in programma sabato alle 20:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per quanto riguarda invece la diretta tv, sarà possibile vedere il match su Sky: i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Il sito ufficiale Juventus.com garantirà infine la diretta streaming gratuita. Basterà collegarsi o scaricare l’app della Juve dagli store online e registrarsi.

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Il pronostico

Sebbene la qualità individuale e il valore complessivo della rosa bianconera rimangano superiori, il gap atletico e la sterilità realizzativa della Signora faranno da freno a una partita scoppiettante, incanalando il match verso ritmi piuttosto blandi e contratti. Scegliamo l’Under 2.5 facendo leva sulle croniche difficoltà realizzative della Juventus e sulle assenze forzate nel reparto d’attacco di Spalletti, contro uno Standard Liegi attento ma non irresistibile. Una quota alternativa, per chi volesse ridurre il rischio, è la combo X2+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Standard Liegi-Juventus

STANDARD LIEGI (4-4-2): Epolo; Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen; Abid, Ilaimaharitra, Nielsen, Mohr; Nkada, Nsimba.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Boga; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1