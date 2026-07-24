I pronostici di venerdì 24 luglio: Allsvenskan, Superliga e altri campionati

I pronostici di venerdì 24 luglio, si gioca in Allsvenskan, Superliga e altri campionati minori in giro per l’Europa

I pronostici di venerdì 24 luglio: in campo i campionati di Danimarca, Bulgaria, Polonia, Svizzera, Svezia e Ungheria. Il Viborg parte favorito contro l’Odense in una sfida nella quale il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Nella First League bulgara fiducia anche all’Arda, che possiede le qualità necessarie per superare lo Slavia Sofia. Tra le possibili vincenti della giornata figura inoltre il Vejle, atteso dal confronto casalingo con l’AB.

Polonia Bytom-Warta Poznan promette almeno tre reti complessive. Entrambe le squadre hanno le caratteristiche per costruire occasioni e concedere spazi nella propria metà campo. Possibile Over 2.5 anche in Étoile Carouge-Aarau, partita della Challenge League svizzera potenzialmente spettacolare. La stessa scelta è consigliata in Aalborg-Hillerød, confronto nel quale gli attacchi potrebbero prevalere sulle rispettive difese.

Radomiak Radom-Wieczysta Kraków si presta invece al pronostico Gol. Gli ospiti hanno qualità offensive, mentre il Radomiak dovrebbe trovare almeno una rete davanti al proprio pubblico. Gol atteso da entrambe le squadre anche in Västerås-Örgryte, una delle partite più interessanti del programma svedese. In Ungheria, Nyíregyháza Spartacus-Újpest presenta caratteristiche favorevoli al segno Gol. Le due formazioni possono sfruttare le fragilità difensive avversarie e contribuire a una sfida aperta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Viborg FF-Odense, Superliga, ore 19:00

Vincenti

VIBORG (in Viborg FF-Odense, Superliga, ore 19:00)

(in Viborg FF-Odense, Superliga, ore 19:00) ARDA (in Arda-Slavia Sofia, First League Bulgaria, ore 20:15)

(in Arda-Slavia Sofia, First League Bulgaria, ore 20:15) VEJLE (in Vejle Boldklub-AB, First Division Danimarca, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Étoile Carouge-Aarau , Challenge League Svizzera , ore 20:15

, , ore 20:15 Aalborg BK-Hillerod, Danimarca First Division, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Radomiak Radom-Wieczysta Kraków , Ekstraklasa, ore 18:00

, Ekstraklasa, ore 18:00 Västerås SK-Örgryte , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Nyíregyháza Spartacus-Újpest, Ungheria NB I, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): N.D. GOLDBET ; 9.58 SPORTBET; N.D. LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Vejle Boldklub-AB, First Division Danimarca, ore 18:00