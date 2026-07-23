Pronostico Brann-Valerenga: la sorpresa di giornata

Brann-Valerenga è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

Il Valerenga, che arriva con una partita in meno a questo match e con due punti in meno, sogna il colpaccio esterno. O la possibilità seria di non perdere. Anche perché il Brann nel corso della settimana è stato impegnato in una gara europea. Quindi qualcosa, sotto l’aspetto fisico e mentale, potrebbe pagare.

Una situazione che gli ospiti come detto vogliono in un certo modo sfruttare. I tre punti permetterebbero il sorpasso in classifica e non è una cosa di poco conto. Anzi. Certo, è complicato in ogni caso: il Brann rimane una delle squadre più importanti della Norvegia e ha delle qualità importanti. Anche se, nelle ultime cinque partite giocate in casa, in due occasioni ha perso. Qualche segnale di cedimento c’è stato.

Niente a che vedere, però, col cammino esterno del Valerenga che nelle ultime cinque partite ha conquistato solamente un punto. Ma prima o poi questa squadra – che ovviamente è grazie al bottino fatto in casa che occupa una discreta posizione di classifica – si deve sbloccare anche fuori. E un pareggio potrebbe essere accolto anche molto bene.

Come vedere Brann-Valerenga in diretta tv e in streaming

Brann-Valerenga è in programma domenica alle 14:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 4.10 su Goldbet e Lottomatica e a 4.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ci aspettiamo, intanto, una gara da almeno un gol per squadra. E non ci stupiremmo, per quanto vi abbiamo raccontato prima, di un pareggio finale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brann-Valerenga

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Hellan, Knudsen, Dragsnes, Soltevdt; Pedersen, Wassberg, Myhre; Ingason, Eriksen, Finne.

VALERENGA (4-4-2): Hedvall; Jari, Olsen, Nasberg, Finnsson; Bjordal, Ambina, Lange, Haren; Thorvaldsen, Grundeetjern.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1