Pronostico Brann-Valerenga: la sorpresa di giornata

Brann-Valerenga è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Il Valerenga, che arriva con una partita in meno a questo match e con due punti in meno, sogna il colpaccio esterno. O la possibilità seria di non perdere. Anche perché il Brann nel corso della settimana è stato impegnato in una gara europea. Quindi qualcosa, sotto l’aspetto fisico e mentale, potrebbe pagare.
Una situazione che gli ospiti come detto vogliono in un certo modo sfruttare. I tre punti permetterebbero il sorpasso in classifica e non è una cosa di poco conto. Anzi. Certo, è complicato in ogni caso: il Brann rimane una delle squadre più importanti della Norvegia e ha delle qualità importanti. Anche se, nelle ultime cinque partite giocate in casa, in due occasioni ha perso. Qualche segnale di cedimento c’è stato.
Niente a che vedere, però, col cammino esterno del Valerenga che nelle ultime cinque partite ha conquistato solamente un punto. Ma prima o poi questa squadra – che ovviamente è grazie al bottino fatto in casa che occupa una discreta posizione di classifica – si deve sbloccare anche fuori. E un pareggio potrebbe essere accolto anche molto bene.
Come vedere Brann-Valerenga in diretta tv e in streaming
Brann-Valerenga è in programma domenica alle 14:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 4.10 su Goldbet e Lottomatica e a 4.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet.
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Il pronostico
Ci aspettiamo, intanto, una gara da almeno un gol per squadra. E non ci stupiremmo, per quanto vi abbiamo raccontato prima, di un pareggio finale.
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Le probabili formazioni di Brann-Valerenga
BRANN (4-3-3): Dyngeland; Hellan, Knudsen, Dragsnes, Soltevdt; Pedersen, Wassberg, Myhre; Ingason, Eriksen, Finne.
VALERENGA (4-4-2): Hedvall; Jari, Olsen, Nasberg, Finnsson; Bjordal, Ambina, Lange, Haren; Thorvaldsen, Grundeetjern.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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