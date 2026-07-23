Pronostico Corinthians-Remo: riprendono la marcia

Corinthians-Remo è valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo una serie di sei vittorie consecutive in casa tra tutte le manifestazioni, prima dello stop per il Mondiale il Corinthians era incappato in una clamorosa sconfitta interna. Le due gare al rientro hanno però fatto vedere una squadra che rimane su altissimi livelli, visto che sono arrivati due risultati positivi in trasferta.
E contro il Remo penultimo in classifica, la truppa che per molti anni ha dettato legge in Brasile, dovrebbe tornare immediatamente a sorridere anche tra le mura amiche. Anche perché c’è da aggiustare una classifica che non è così serena. Ma con i tre punti che ci paiono possano essere davvero in cassaforte, la situazione si aggiusterebbe immediatamente.
Poche possibilità per il Remo di trovare un risultato positivo su un campo comunque difficile. La squadra penultima del campionato brasiliano è quasi spacciata. Anche se la quota, per una partita del genere, ci pare abbastanza alta.
Come vedere Corinthians-Remo in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Botafogo-Vitoria, in programma venerdì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci aspettiamo una semplice vittoria dei padroni di casa in una sfida nella quale solamente il Corinthians dovrebbe riuscire ad andare a segno. Sfida senza storia. Il Remo, penultimo, è troppo poca cosa per mettere paura.
Le probabili formazioni di Corinthians-Remo
CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique, Matheus; Andre, Raniele; Kaio Cesar, Garro, Breno Bidon; Yuri Alberto.
REMO (4-2-3-1): Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; Ze Welison, Patrick; Yago Pikachu, Ze Ricardo, Jaja; Alef Manga.
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