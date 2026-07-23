Pronostico Botafogo-Vitoria: arriva l’allungo

Botafogo-Vitoria è un recupero della quarta giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Appaiate a quota 25 punti in classifica, Botafogo e Vitoria vorrebbero prendersi l’intero malloppo che permetterebbe di guardare in maniera diversa la graduatoria. Sì, ci sarebbe un bel balzo in avanti e questo stuzzica l’appetito.
Evidente, però, ci sia una squadra favorita ed è quella che gioca in casa: il Botafogo infatti, quando si esprime davanti al proprio pubblico riesce spesso a dare qualcosa in più. Infatti sono tre le vittorie di fila sotto questo aspetto, ed è un segnale di quello che vi abbiamo appena raccontato.
Il Vitoria viene sì da una vittoria esterna, ma in generale non riesce spesso a rendersi pericoloso quando va in trasferta. Non sarà comunque facile per il Botafogo riuscire ad avere la meglio, ma una vittoria dei bianconeri ce l’aspettiamo. Il colpo è troppo importante per non sfruttarlo e accorciare in maniera sensibile in classifica.
Come vedere Botafogo-Vitoria in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la quarta giornata del Brasileirao Botafogo-Vitoria, in programma venerdì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Va per la quarta vittoria di fila in casa il Botafogo contro un Vitoria che invece in trasferta non riesce ad esprimersi sempre al meglio. Gara da almeno un gol per squadra, anche.
Le probabili formazioni di Botafogo-Vitoria
BOTAFOGO (4-2-3-1): Léo Linck; Vitinho, Ferraresi, Justino, Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba, Matheus Martins; Lucas Emanuel, Kauan Toledo.
VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Jamerson, Caca, Luan, Ramon; Baralhas, Pochettino, Emmaniel Martin; Erick, Rene, Tarzia.
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