I pronostici di giovedì 23 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 23 luglio, ci sono nove partite di Europa League e addirittura quaranta di Conference League
Il giovedì di Conference League si conferma il momento più atteso e frenetico dell’intera settimana europea, regalandoci una vera e propria scorpacciata di calcio con ben 40 partite in programma distribuite tra i campi più disparati ed esotici del continente.
La partita di spicco è senza dubbio Vojvodina-Ajax. I giganti olandesi, reduci da un deludente quinto posto in Eredivisie e dal successo ai rigori con l’Utrecht nei playoff di qualificazione alla Conference, per ripartire hanno scelto l’ex allenatore del Girona, Michel, rinforzando la rosa con innesti del calibro di Blind, Caio Henrique e Marcos Leonardo.
Di fronte si ritroveranno un Vojvodina già retrocesso dal primo turno di Europa League per mano del Ferencvaros (KO per 3-0 in terra magiara) e sconfitto sette volte nelle ultime otto apparizioni europee.
L’altro incrocio di spicco di questo blocco è Paksi-Panathinaikos. I greci, che si sono affidati a Jacob Neestrup dopo l’addio a Rafa Benitez, cercano riscatto dopo il 4-1 incassato in amichevole dal Rapid Vienna e vogliono far valere il proprio blasone.
Ci sono squadre di alto livello impegnate in Europa League, su tutte Besiktas e Benfica. I turchi affidati all’ex Fiorentina e Bologna Vincenzo Italiano hanno pescato malissimo nel sorteggio e se la vedranno col Midtjylland. Più semplice il compito del Benfica sul campo degli svizzeri del San Gallo.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Besiktas-Midtjylland, Europa League, ore 20:00
Vincenti
- QARABAG (in Qarabağ-CSKA Sofia, Europa League, ore 18:00)
- TROMSO (in Tromso-Hradec Králové, Europa League, ore 19:00)
- AJAX (in Vojvodina-Ajax, Conference League, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Rīgas FS-Vestri, Conference League, ore 18:30
- San Gallo-Benfica, Europa League, ore 20:00
- Bate-Sion, Conference League, ore 19:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Hammarby-Anderlecht, Europa League, ore 19:00
- Beşiktaş-Midtjylland, Europa League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 8.47 GOLDBET ; 8.56 SPORTBET; 8.47 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Dinamo Kiev-Paok, Europa League, ore 19:00
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