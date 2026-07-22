Pronostico Besiktas-Midtjylland: debutto complicato per Italiano

Besiktas-Midtjylland è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo un’annata deludente, conclusa al quarto posto dietro alle irraggiungibili Galatasaray e Fenerbahçe e finanche al Trabzonspor, il Besiktas ha deciso di ripartire da uno degli allenatori italiani più interessanti dell’ultimo quinquennio, Vincenzo Italiano, reduce dalle felicissime esperienze al timone di Fiorentina e Bologna (con i felsinei ha addirittura vinto la Coppa Italia nel 2025). L’ex tecnico di viola e rossoblù sembrava destinato al Napoli, prima che gli azzurri virassero improvvisamente su Max Allegri. E così ha colto al volo la proposta del club di Istanbul – redditizia anche economicamente – gettandosi a capofitto in quella che sarà la sua prima avventura fuori dall’Italia.

Un primo banco di prova saranno i preliminari di Europa League, con il Besiktas che partirà dal secondo turno. Bisognerà iniziare con il piede giusto perché l’avversario con cui i turchi sono stati accoppiati è tutt’altro che abbordabile.

Parliamo del Midtjylland, club danese che è abituato ormai ai palcoscenici europei e che nella scorsa edizione dell’Europa League è andato oltre le aspettative, chiudendo la League Phase in terza posizione (davanti alla Roma e allo stesso Bologna di Italiano) dopo aver totalizzato 19 punti in 8 partite. Il tecnico Mike Tullberg anche stavolta ha a disposizione un gruppo pieno di giovani interessanti, che rimarrebbe competitivo pure se dovesse arrivare qualche cessione eccellente: sia Osorio che Franculino, infatti, sono appetiti da diversi club.

Danesi più in palla?

Il Midtjylland ha brillato nel precampionato, rimanendo imbattuto e vincendo 4 partite su 5, tra cui un roboante 6-0 al Cardiff. I Lupi, è opportuno ricordarlo, hanno chiuso al secondo posto nell’ultima Superligaen ma si sono consolati con la vittoria della coppa nazionale, battendo 1-0 il Copenaghen nella finalissima.

Nel precampionato del Besiktas invece ci sono state sia luci che ombre. Negli ultimi tre test i bianconeri hanno incassato due KO con Widzew Lodz e Spartak Trnava, subendo 6 gol complessivi in questo parziale. In attesa di capire se sia possibile arrivare a un campionissimo come Salah, Italiano ha convocato quasi tutti i nuovi acquisti, da Ozcan a Fakili, passando per Nubel e Ouattara. Non saranno a disposizione invece Trossard – l’ex Arsenal è ancora in vacanza post-Mondiale – e il difensore Uduokhai, out per squalifica.

Come vedere Besiktas-Midtjylland in diretta tv e streaming

La sfida Besiktas-Midtjylland, in programma giovedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La filosofia di gioco propositiva e spregiudicata d’impronta “italianiana” si scontra con una squadra danese già caldissima in fase di finalizzazione. Le difficoltà evidenziate dalla difesa del Besiktas durante il precampionato (appena due clean sheet nelle sei amichevoli estive) potrebbero concedere ampi varchi al collaudato attacco di Tullberg. D’altra parte, spinto dalla bolgia di casa di Istanbul e dalla superiore qualità individuale dei suoi uomini d’attacco, il Besiktas cercherà di prendere in mano la partita per costruirsi un vantaggio prezioso in vista del durissimo ritorno in Danimarca. Le premesse tattiche indicano una sfida aperta e ricca di capovolgimenti di fronte. Oltre alla combo 1X+Over 1.5, punteremmo sull’esito Gol facendo leva sulla straordinaria verve realizzativa del Midtjylland nelle amichevoli estive e sulle fisiologiche amnesie difensive del primo Besiktas targato Italiano.

Le probabili formazioni di Besiktas-Midtjylland

BESIKTAS (4-2-3-1): Nubel; Bulut, Djalò, Agbadou, Yilmaz; Ndidi, Ozcan; Cerny, Kokcu, Fakili; Kilicsoy.

MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Han-Beom Lee, Diao, Kristensen; Osorio, Billing, Bravo, Byskov; Castillo, Franculino; Etim.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2