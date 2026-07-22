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Pronostico Hajduk Spalato-Pafos: mettono la qualificazione in discesa

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Hajduk Spalato-Pafos è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla 

I croati dell’Hajduk hanno già dovuto affrontare un turno preliminare di Europa League. Con difficoltà – una vittoria e una sconfitta, ma il computo totale delle reti è stato a favore dei padroni di casa – ci sono riusciti.

Pronostico Hajduk Spalato-Pafos
Pronostico Hajduk Spalato-Pafos: mettono la qualificazione in discesa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E questo è un fattore: il fatto di aver già giocato una doppia gara ufficiale, a differenza del Pafos che fino al momento ha fatto solo amichevoli, potrebbe essere senza dubbio un aiuto, almeno sotto l’aspetto fisico. Ma non solo, anche sotto quello caratteriale i croati hanno dimostrato di essere già pronti ad affrontare partite di un certo valore. Si, entrare in Europa League sarebbe qualcosa di importante per questa società che cerca in tutti i modi di tornare ai fasti di un tempo e non ci sta riuscendo.

Il Pafos, invece, nelle ultime amichevoli disputate ha dimostrato di essere ancora indietro: due sconfitte e prima ancora un pareggio. Qualcosa non gira nel migliore dei modi dentro i ciprioti che rischiano grosso in questa partita. Il pronostico, infatti, pende a favore della formazione di casa che potrebbe anche riuscire a mettere in discesa la qualificazione. Sì, sotto vi diciamo il perché.

Come vedere Hajduk Spalato-Pafos in diretta tv e in streaming

Hajduk Spalato-Pafos è in programma giovedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Hajduk Spalato è quotata 2.15 su GoldbetLottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.77 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo, intanto, una vittoria dei padroni di casa. Dentro un match con una sola squadra a segno. E occhio pure alla possibilità che i croati possano vincere con almeno due gol di scarto. Sì, in questo modo metterebbero senza dubbio una seria ipoteca alla qualificazione, andando a giocare la prossima settimana assai più tranquilli.

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Le probabili formazioni di Hajduk Spalato-Pafos

HAJDUK SPALATO (3-4-3): Silic; Acapandie, Maresic, Van Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Brajkovic, Dali, Melnjak; Sego
PAFOS (4-4-2): Kyriakidis; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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