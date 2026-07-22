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Pronostico Tromsø-Hradec Kralove: poche chance per i ripescati

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Tromsø-Hradec Kralove è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Tromsø ha grandi progetti e debutta nel secondo turno di qualificazione all’Europa League con il sogno di tornare a giocare la fase a gironi per la prima volta dalla stagione 2013-14. La squadra norvegese, arrivata terza nell’Eliteserien 2025 dietro a Viking e Bodø/Glimt, è attualmente prima nel massimo campionato del paese scandinavo, ripartito da qualche settimana dopo la pausa per i Mondiali. Il vantaggio sul Viking, tuttavia, è irrisorio: i campioni in carica hanno un punto in meno ma il Tromsø ha disputato tre gare in più e potenzialmente potrebbe essere dietro in classifica.

I giocatori del Tromso
Pronostico Tromsø-Hradec Kralove: poche chance per i ripescati (Instagram) – Ilveggente.it

La sosta, in ogni caso, sembra aver fatto bene agli uomini di Jørgen Vik, che nelle ultime due giornate hanno seppellito di gol (ben 8 totali) Valerenga e HamKam, mettendosi definitivamente alle spalle il periodo complicato vissuto a cavallo tra aprile e maggio.

Secondo i bookmaker, il Tromsø non dovrebbe avere problemi nella gara d’andata con i cechi del Hradec Kralove, soprattutto se consideriamo che alla Romssa Arena hanno vinto tre delle ultime quattro partite e, più in generale, hanno perso solo una volta nel 2026. Gli avversari dei norvegesi si trovano invece a disputare questo preliminare un po’ per caso: quarti nell’ultimo campionato ceco, potranno fare la “gita” europea grazie alla clamorosa squalifica del Karvina, detentore della coppa nazionale ma squalificato in seguito a un coinvolgimento in uno scandalo su alcuni match truccati e retrocesso addirittura nella serie cadetta. Il Hradec ha giocato quattro amichevoli finora, non perdendo neppure una volta (due vittorie ed altrettanti pareggi) e segnando sempre almeno una rete.

Come vedere Tromsø-Hradec Kralove in diretta tv e streaming

Il Hradec in allenamento
Pronostico Tromsø-Hradec Kralove: poche chance per i ripescati (Instagram) – Ilveggente.it

Tromsø-Hradec Kralove, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La travolgente forma atletica e la pazzesca produzione offensiva del Tromsø rappresentano la chiave tattica di questo incontro. Con il campionato norvegese in pieno svolgimento, la truppa di Vik ha un ritmo partita nettamente superiore a quello dell’Hradec Kralove, fermo ancora alle amichevoli e afflitto da qualche incertezza di troppo nella linea difensiva. Puntiamo sulla vittoria casalinga dei norvegesi combinata a un minimo di due gol complessivi, sull’onda dello strabiliante momento di forma dei padroni di casa (quattro gol a partita nelle ultime tre uscite) e dal netto divario di condizione.

Le probabili formazioni di Tromsø-Hradec Kralove

TROMSO (5-3-2): Haugaard; Cornic, Skjaervik, Guddal, Vadebu, Warneryd; Edvardsson, Jenssen, Hjerto-Dahl; Nyhammer, Larsen.
HRADEC KRALOVE (3-4-2-1): Vizek; Uhrincat, Petrasek, Cihak; Wiesner, Mihalik, Neto, Horak; Sloncik, Vikanova; Regza.

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