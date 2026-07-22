Pronostico Twente-Ferencvaros: spettacolo garantito

Twente-Ferencvaros è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla

Debuttano anche gli olandesi del Twente in questa Europa League. Il Ferencvaros, invece, un turno lo ha superato, anche abbastanza facilmente, vincendo sia in campo che in trasferta contro il Vojvodina.

I favoriti sono senza dubbio i padroni di casa, nonostante non abbiano ancora affrontato una partita ufficiale. Ma il Twente, oltre a disputare in generale un campionato molto più allenante di quello ungherese, anche in campo hanno delle qualità diverse. E il precampionato ha mandato delle indicazioni importanti, fino al momento.

Una sfida quindi che favoriti gli olandesi, con pochi dubbi nel merito. Il Twente potrebbe anche indirizzare in maniera importante il passaggio del turno piazzando tra se il Ferencvaros almeno due reti in mezzo.

Come vedere Twente-Ferencvaros in diretta tv e in streaming

Twente-Ferencvaros è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Twente è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive ci pare possa venire fuori una vittoria del Twente che potrebbe mettere in discesa il discorso qualificazione.

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Le probabili formazioni di Twente-Ferencvaros

TWENTE (3-4-3): El Maach; Van Rooij, Lemkin, Propper, Adelgaard; Kjolo, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst.

FERENCVAROS (4-4-2): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Kanichowski, Keita, Corbu; Zachariassen, Joseph, Bamidele.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1