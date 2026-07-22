Pronostici Conference League 23 luglio: in campo anche una nobile decaduta

Conference League, sono ben 40 le gare in programma. Nella nostra cinquina abbiamo inserito pure le sfide che vedranno protagoniste Ajax e Panathinaikos.

Il giovedì di Conference League si conferma il momento più atteso e frenetico dell’intera settimana europea, regalandoci una vera e propria scorpacciata di calcio con ben 40 partite in programma distribuite tra i campi più disparati ed esotici del continente.

Nella nostra selezione per la multipla spicca innanzitutto Vojvodina-Ajax. I giganti olandesi, reduci da un deludente quinto posto in Eredivisie e dal successo ai rigori con l’Utrecht nei playoff di qualificazione alla Conference, per ripartire hanno scelto l’ex allenatore del Girona, Michel, rinforzando la rosa con innesti del calibro di Blind, Caio Henrique e Marcos Leonardo.

Di fronte si ritroveranno un Vojvodina già retrocesso dal primo turno di Europa League per mano del Ferencvaros (KO per 3-0 in terra magiara) e sconfitto sette volte nelle ultime otto apparizioni europee, pur venendo dal 4-0 all’OFK Belgrado in campionato. Consigliamo la combo Multigol 0-1 Casa+Multigol 2-4 Ospite puntando sulla netta superiorità tecnica e sulla voglia di riscatto dei Lancieri contro una squadra storicamente fragile in Europa, pur prevedendo che i serbi possano limitare i danni ed evitare una totale imbarcata.

L’altro incrocio di spicco di questo blocco è Paksi-Panathinaikos. I greci, che si sono affidati a Jacob Neestrup dopo l’addio a Rafa Benitez, cercano riscatto dopo il 4-1 incassato in amichevole dal Rapid Vienna e vogliono far valere il proprio blasone.

Trovano però un Paksi temibile in casa (tre successi interni consecutivi e 11 gol fatti), pur reduce da sette reti incassate nelle ultime due uscite di precampionato. Andiamo con la combo 2+Over 1.5 facendo leva sulla maggiore caratura internazionale dei biancoverdi e sulle evidenti amnesie difensive mostrate dagli ungheresi nelle amichevoli estive.

Trasferta ostica per il Cluj

La seconda parte della nostra analisi si apre con il match tra Alashkert e Cluj. Gli armeni guidati da Vahe Gevorgyan sono arrivati a questa fase superando a fatica lo Yelimay ai rigori (8-7 dopo il 3-3 complessivo), mentre i rumeni, ora allenati da Antonio Folha (ex Porto ‘B’), cercano riscatto dopo il falso passo all’esordio in campionato contro l’Otelul (2-1).

Scegliamo la combo X2+Under 2.5 per proteggere la maggiore caratura del Cluj, prevedendo però una partita contratta e con pochi gol data la tendenza dell’Alashkert a chiudersi a riccio.

Spostandoci in Estonia per Paide Linnameeskond-Zira, i padroni di casa sono reduci dal netto 3-0 sull’Hegelmann, ma incrociano la formazione azera che è in uno stato di forma scintillante, capace di travolgere il Torpedo Kutaisi con un doppio 3-0 tra andata e ritorno. Suggeriamo l’opzione 2+Multigol 2-4 puntando sulla maggiore qualità complessiva e sulla devastante forma offensiva mostrata dallo Zira nel turno precedente.

Chiudiamo infine la nostra cinquina con Stjarnan-Ilves Tampere. Gli islandesi hanno entusiasmato nel primo turno contro il Vikingur (3-1 e 2-2), mentre i finlandesi dell’Ilves, pur battendo 3-1 il Turun in patria, sono con la testa alla lotta salvezza in Veikkausliiga – il campionato finlandese – e si sono qualificati a fatica contro il Differdange. La nostra scelta cade sulla combo Gol+Over 2.5, assecondando lo stile di gioco spregiudicato degli islandesi e le ormai croniche disattenzioni difensive di entrambe le formazioni.

La nostra multipla

ALASHKERT-CLUJ X2+Under 2.5

PAIDE-ZIRA 2+Multigol 2-4

PAKSI-PANATHINAIKOS 2+Over 1.5

VOJVODINA-AJAX Multigol 0-1 Casa+Multigol 2-4 Ospite

STJARNAN-ILVES Gol+Over 2.5

Comparazione quote

La combo “2+Multigol 2-4” in Paide-Zira è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” in Stjarnan-Ilves è quotata invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet.

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