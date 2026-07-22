Estoril, il tabellone si restringe: i pronostici degli ottavi

Analisi e pronostici dei match più caldi in programma all’Atp 250 di Estoril nella giornata di giovedì 23 luglio: in campo anche il favorito Rublev.

L’Atp 250 di Estoril si appresta ufficialmente ad entrare nella sua fase più interessante. Dopo i verdetti emessi nei primi giorni della settimana, il tabellone degli ottavi propone l’esordio del principale favorito Andrey Rublev, mentre il pubblico portoghese continua a sognare con Jaime Faria. In campo ci sarà anche Luciano Darderi, impegnato in un match dalle innumerevoli incognite.

Il programma di giovedì 23 luglio offre, in definitiva, vari altri incontri che meritano di essere attenzionati. Tra le partite più interessanti in calendario ad Estoril c’è, per cominciare, quella tra il beniamino di casa Jaime Faria e Gonzalo Bueno. Il portoghese ha inaugurato il proprio torneo con una vittoria convincente, confermando di trovarsi a proprio agio davanti al pubblico di casa, e adesso proverà a fare un altro passo avanti nel tabellone.

Bueno, dal canto suo, ha dimostrato più volte di sapersi esprimere bene sulla terra battuta e, forte di ciò, proverà a sfruttare il proprio feeling con il mattone tritato per rallentare il ritmo del padrone di casa. Faria, però, sembra arrivare all’appuntamento con maggiori certezze e resta il candidato principale per il passaggio del turno.

Atp Estoril, i vincenti dei match di giovedì 23 luglio

C’è grande curiosità anche attorno alla sfida tra Andrey Rublev e Timofey Skatov: il russo fa il suo esordio nel torneo pochi giorni dopo aver conquistato il titolo a Bastad, dove in finale ha avuto la meglio su Darderi al termine di una partita molto combattuta, nella quale la performance dell’azzurro è stata macchiata da un eccessivo nervosismo nei momenti decisivi. Rublev parte nettamente favorito contro Skatov: il divario di esperienza e di qualità è evidente e, salvo sorprese, il numero uno del seeding dovrebbe riuscire a staccare il pass per i quarti.

L’ultimo incontro da seguire è quello tra Luca Van Assche e Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo ha superato il primo ostacolo del torneo mostrando solidità ed esperienza, qualità che continuano a rappresentare il suo principale punto di forza. Van Assche è un giocatore in crescita e tenterà il tutto per tutto, giocando ad alta intensità, ma Carreno Busta sembra avere le armi giuste per gestire una sfida di questo tipo e confermare il favore del pronostico.

Faria in Faria-Bueno

Rublev in Rublev-Skatov

Carreno Busta in Van Assche-Carreno Busta