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I pronostici di mercoledì 22 luglio: Champions League, Conference League e MLS

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I pronostici di mercoledì 22 luglio, ancora in campo Champions League e Conference League con altre nove partite

Il grande frullatore delle coppe europee non concede soste e si appresta a vivere il secondo turno di qualificazione alla Conference League. Un turno imponente questo, che vedrà scendere in campo un totale di ben 98 squadre suddivise nei consueti due percorsi.

I pronostici di mercoledì 22 luglio: Champions League, Conference League e MLS (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In quello Campioni si sfidano 12 formazioni (con sei teste di serie ripescate dalle perdenti del primo turno di Champions League, due delle quali baciate dalla fortuna con un bye diretto al terzo turno, unite alle altre sei non teste di serie). Il percorso Piazzate raccoglie invece 88 contendenti. Cinquantasei club che debuttano in questa fase, sei compagini eliminate al primo turno di Europa League e 26 vincitrici promosse dal primo turno preliminare.

Mercoledì 22 si alza il sipario con le prime sfide d’andata. In Neftçi-Dinamo Minsk, la compagine azera di mister Mahmudov non ha ancora iniziato il campionato e arriva da un precampionato dai due volti (tre sconfitte e una sola vittoria), pur forte di ben 8 successi nelle ultime 10 gare ufficiali della scorsa stagione e di un attacco casalingo da 2.8 gol di media.

Turno abbordabile per i turchi del Basaksehir, che se la vedranno con l’Inter Turku. La compagine di Istanbul allenata da Nuri Sahin punta alla fase a gironi per il terzo anno consecutivo dopo il quinto posto in Süper Lig e ha scaldato i motori battendo Cracovia e Puskas Akademia in amichevole.

In Spartak Trnava-CSKA Sofia, gli slovacchi sulle ali dell’entusiasmo per il 3-2 amichevole al Besiktas e spinti dai gol di Gong (4 vittorie nelle ultime 5 in casa) affrontano i bulgari del CSKA, apparsi sbadati in difesa nel 2-2 con lo Spartak Varna ma sempre pericolosi davanti grazie al bomber Diallo. Gol probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 in Coritiba-Palmeiras, Brasileirao, ore 00:30

Vincenti

  • BOHEMIANS (in Bohemians-KF Ballkani, Conference League, ore 19:00)
  • BRAGA (in Železničar-Sporting Braga, Conference League, ore 21:00)
  • FLAMENGO (in Chapecoense-Flamengo, Brasileirao, ore 02:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Lillestrom-Viking, Eliteserien, ore 19:00
  • Philadelphia Union-New York RB, MLS, ore 01:30
  • Bodo Glimt-HamKam, Eliteserien, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofia, Conference League, ore 20:30
  • Inter Miami-Chicago Fire, MLS, ore 01:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 6.33 GOLDBET ; 6.59 SPORTBET; 6.33 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Lillestrom-Viking, Eliteserien, ore 19:00

 

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