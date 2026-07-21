Pronostico Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv: la quota è da sfruttare

Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla
Primo in classifica con dieci punti dopo quattro giornate di campionato, lo Sheriff Tiraspol sogna di andare avanti in Europa League. Sapendo, però, che subito il primo impegno è davvero complicato contro il Maccabi Tel Aviv, fresco di vittoria della Supercoppa contro il Beer Sheva.
Sarà il primo incrocio, questo, tra i moldavi e gli israeliani. I padroni di casa si presentano a questo match, appunto, forti di sei risultati utili di fila dopo l’inizio del campionato e i due nel preliminare precedente, mentre il Tel Aviv sarà alla seconda uscita ufficiale, della prima vi abbiamo già dato conto.
Le amichevoli non hanno mandato sempre dei segnali positivi per il Maccabi: qualche passo falso c’è stato e qualche indicazione negativa pure. Certo, la qualità dello Sheriff è quella che è, molto bassa. Ma il fatto che i padroni di casa siano avanti nella preparazione è un fatto che potrebbe aiutare, almeno, a tenere vivo il match in vista della sfida di ritorno. Per il pronostico finale vi diciamo tutto sotto.
Come vedere Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv in diretta tv e in streaming
Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.98 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.
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Il pronostico
Una quota del gol così alta è clamorosa e sarebbe un peccato non sfruttarla. Se da un lato il Maccabi ha qualcosa in più sotto l’aspetto tecnico, dall’altro lo Sheriff è una squadra avanti nella preparazione e quindi potrebbe sfruttare questo fattore. Sì, almeno un gol per squadra. Con la doppia ospite che, comunque, ci pare possa essere vantaggiosa.
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Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv
SHERIFF TIRASPOL (3-4-3): Timbur; Ciss, Fomba, Rai; Forov, Klas, Kone, Pergjoni; Fratea, Asprilla Moreno, Jaures.
MACCABI TEL AVIV (4-4-2): Melika; Ben Hamo, Camara, Shlomo, Revivo; Jehekzel, Sissokho, Noy, Shahar; Peretz, Abu Farkhi.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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