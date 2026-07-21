Incroci da decifrare a Kitzbuhel ed Estoril: i pronostici di mercoledì 22 luglio

La stagione sulla terra battuta prosegue tra Estoril e Kitzbuhel: analisi e pronostici delle sfide in programma mercoledì 22 luglio.

La settimana sulla terra battuta entra in una fase sempre più interessante tra Estoril e Kitzbuhel, due tornei che stanno offrendo incroci inediti e, in alcuni casi anche inaspettati, tra giovani leve e specialisti del mattone tritato.

Tra gli incontri più interessanti di giornata, per quanto riguarda il torneo portoghese, al quale sta partecipando anche Luciano Darderi, c’è quello tra Alejandro Tabilo e Juan Bautista Torres. Il cileno parte con tutti i favori del pronostico contro l’argentino, che proverà a sfruttare il proprio feeling con la terra battuta per rendere il match più equilibrato del previsto.

Tabilo, però, come si evince dal fatto che a Bastad abbia raggiunto addirittura la semifinale, dispone di un bagaglio tecnico e di un’esperienza nel circuito Atp decisamente superiori, ragion per cui, salvo sorprese, ha tutte le carte in regola per conquistare il passaggio del turno e rispedire Torres a casa senza troppi complimenti.

Estoril e Kitzbuhel, i vincenti dei match di mercoledì 22 luglio

A Kitzbuhel, invece, i riflettori sono puntati sulla sfida tra Alexander Bublik e Facundo Diaz Acosta. Il kazako continua a essere uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, ma quando riesce a esprimersi con continuità possiede un livello superiore rispetto alla maggior parte degli avversari presenti in tabellone. Anche Diaz Acosta è particolarmente competitivo sulla terra, ma Bublik sembra avere qualità sufficienti per trovare le soluzioni giuste anche su una superficie che non è proprio nelle sue corde.

L’altro confronto da seguire è quello tra Tomas Martin Etcheverry e Jurij Rodionov. L’argentino arriva all’appuntamento con i favori del pronostico grazie a un rendimento storicamente molto solido sulla terra battuta: Rodionov proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa e a rendere la partita più complicata possibile, ma Etcheverry appare superiore sia per continuità sia per esperienza a questi livelli ed è il candidato, dunque, per il passaggio del turno.

Tabilo in Tabilo-Torres

Bublik in Bublik-Diaz Acosta

Etcheverry in Etcheverry-Rodionov