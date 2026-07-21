Martinez-Darderi, l’azzurro cerca risposte dopo la delusione di Bastad: il pronostico

Luciano Darderi affronta Pedro Martinez all’Atp 250 di Estoril: l’analisi del match, i precedenti e il pronostico del primo turno dell’azzurro.

Dopo la delusione di Bastad, Luciano Darderi è chiamato a voltare pagina. E a farlo, anche, con una certa celerità. L’azzurro inaugura il proprio cammino all’Atp 250 di Estoril affrontando Pedro Martinez, avversario esperto e particolarmente a suo agio sulla terra battuta. Per l’italo-argentino sarà un test da non sottovalutare, contro un giocatore che conosce bene questo tipo di superficie e che proverà a sfruttare ogni occasione per metterlo in difficoltà.

Darderi arriva in Portogallo pochi giorni dopo la finale persa contro Andrey Rublev, una partita che gli ha lasciato più di qualche rimpianto. Nel corso dell’incontro, come si ricorderà, l’italiano si è infatti lasciato andare a momenti di evidente nervosismo, perdendo lucidità nei passaggi più delicati. Resta però una settimana molto positiva sotto il profilo del rendimento, culminata con un’altra finale Atp sulla sua superficie preferita, dalla quale ripartire con fiducia.

I precedenti sorridono a Darderi: i due si sono affrontati quattro volte nel circuito Atp e l’azzurro si è imposto in ben tre occasioni, compresa la sfida più recente disputata nei quarti di finale di Buenos Aires, dove ha prevalso in due set. Un bilancio che rappresenta un elemento da tenere in considerazione in vista del nuovo confronto.

Martinez-Darderi: il pronostico

Martinez resta un avversario potenzialmente ostico sulla terra battuta e ha l’esperienza necessaria per allungare gli scambi e complicare i piani dell’italiano. Darderi, tuttavia, sembra avere qualcosa in più sotto diversi aspetti: oltre ai precedenti favorevoli, arriva da settimane in cui ha dimostrato di poter essere molto competitivo su questa superficie, al netto dell’amarezza che gli avrà lasciato la finale di Bastad. La gestione delle emozioni, data la sua reazione nel corso del match contro il russo, sarà uno degli aspetti da osservare con maggiore attenzione dopo quanto accaduto in Svezia. Se riuscirà a lasciarsi alle spalle il nervosismo mostrato contro Rublev e a ritrovare la lucidità che lo aveva accompagnato per gran parte del torneo, Darderi ha tutte le carte in regola per iniziare con una vittoria anche l’avventura di Estoril.