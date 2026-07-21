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I pronostici di martedì 21 luglio: Champions League e Conference League

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I pronostici di martedì 21 luglio: tornano Champions League e Conference League, scende in campo tra le altre anche il Fenerbahce

Il Fenerbahçe nell’ultima Super Lig turca si è dovuto nuovamente accontentare della seconda piazza, chiudendo a -3 dai rivali storici del Galatasaray e prolungando l’astinenza: sono dodici anni che i Sarı Kanaryalar non riescono a vincere il campionato e a spodestare gli odiatissimi cugini.

I pronostici di martedì 21 luglio: Champions League e Conference League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Questo significa che, anche quest’anno, i gialloblù dovranno passare dai preliminari per accedere alla League Phase di Champions League, sfuggita un anno fa nel drammatico spareggio di agosto con il Benfica, fallimento che finì per costare la panchina all’allora allenatore Mourinho, dopo qualche settimana curiosamente arruolato proprio dal club portoghese.

Per non correre rischi il Fenerbahçe nelle ultime settimane si è dato da fare nel mercato estivo, mettendo a segno colpi importanti, da top club. Dal Marsiglia è arrivato Greenwood, corteggiato a lungo dalla Roma, per circa 40 milioni di euro, ma l’attacco è stato rinforzato anche dal ritorno dell’ex Lazio Muriqi, che nelle ultime stagioni ha segnato a valanga in Liga con il Maiorca, e dal 19enne Cherif dall’Angers, pagato 18 milioni. In difesa, invece, Kartal potrà contare sull’esperienza dell’olandese Aké, acquistato dal Man City. Con una rosa del genere, insomma, il Gornik non può incutere chissà quale timore, considerando pure che il club di Istanbul ha fatto benissimo nei test fin qui disputati, vincendo tre amichevoli contro Admira, Pogon e LASK.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2.5 in Fenerbahce-Gornik Zabrze, Champions League, ore 19:00

Vincenti

  • MJALLBY (in Mjällby-Lincoln Red Imps, Champions League, ore 18:00)
  • GOTEBORG (in Goteborg-Levadia, Conference League, ore 19:00)
  • STURM GRAZ (in Sturm Graz-Hearts, Champions League, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Fenerbahce-Gornik Zabrze, Champions League, ore 20:00
  • Sabah-Kups, Champions League, ore 18:00
  • Goteborg-Levadia, Conference League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Floriana-Drita, Conference League, ore 19:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 5.75 GOLDBET ; 6.12 SPORTBET; 5.75 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Thun-Dinamo Zagabria, Champions League, ore 20:00

 

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