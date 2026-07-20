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Pronostico Omonia Nicosia-Kairat Almaty: quote troppo sbilanciate

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Omonia Nicosia-Kairat Almaty è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non ha incontrato intoppi il Kairat Almaty nel primo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. I kazaki si sono imposti sia all’andata sia al ritorno sui montenegrini del Sutjeska Niksic: 2-1 in Kazakistan e 0-2 in Montenegro, con il passaggio del turno mai davvero in discussione. La squadra di Rafael Urazbakhtin ha così capitalizzato l’esperienza accumulata nella passata stagione grazie alla storica partecipazione alla League Phase della competizione continentale più importante ed è pronta a riprovarci contro i ciprioti dell’Omonia Nicosia, avversario di un livello superiore rispetto al Sutjeska.

Bekbolat
Pronostico Omonia Nicosia-Kairat Almaty: quote troppo sbilanciate (Instagram) – Ilveggente.it

Un altro punto a favore dei kazaki è il fatto che il loro campionato sia in pieno corso di svolgimento. E le gambe più allenate in questi contesti fanno sicuramente la differenza.

L’Omonia invece finora ha disputato quattro amichevoli: il bilancio, per i biancoverdi, è di 2 vittorie (Dinamo Bucarest e Panetolikos) e 2 pareggi (Hapoel Be’er Sheva e Korona). Non male per una squadra che a maggio si è laurata campionessa di Cipro, dominando il Championship Group e chiudendo davanti a AEK Larnaca e Apollon. L’allenatore norvegese Henning Berg può essere soddisfatto in vista del primo impegno ufficiale che mette in palio un pass per il terzo turno.

Kazakeos
Pronostico Omonia Nicosia-Kairat Almaty: quote troppo sbilanciate (Instagram) – Ilveggente.it

Questo non sarà il primo confronto tra Omonia e Kairat, che si sono sfidate già nel 2021 nella fase a gironi della prima edizione della Conference League. All’epoca finì 0-0 sia a Cipro che in Kazakistan.

Come vedere Omonia Nicosia-Kairat Almaty in diretta tv e streaming

La sfida tra Omonia Nicosia e Kairat Almaty, in programma mercoledì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Sebbene i bookmaker indichino l’Omonia come netto favorito, il divario atletico iniziale potrebbe livellare i valori in campo a Nicosia. I padroni di casa dispongono di un tasso tecnico complessivo superiore e del fattore campo, ma pagano lo scotto del debutto ufficiale stagionale, affrontando una squadra che ha già il motore ad altissimi giri. Il Kairat Almaty ha messo in mostra una buona solidità difensiva in trasferta e una freddezza sottoporta nel turno precedente. Considerando anche l’estremo equilibrio che ha storicamente caratterizzato questa sfida (due pareggi a reti bianche nei precedenti), ci aspettiamo una gara d’andata molto bloccata tatticamente, con i ciprioti a fare la partita e i kazaki pronti a difendere con le linee strette.

Trattandosi di una gara d’andata dove la prudenza regna sovrana e la condizione dei padroni di casa non può essere al top, l’opzione Multigol 1-3 opzione offre una copertura eccellente.

Le probabili formazioni di Omonia Nicosia-Kairat Almaty

OMONIA NICOSIA (4-2-3-1): Fabiano; Odubajo, Coulibaly, Panagiotou, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro Costa, Tankovic, Montnor; Kakoullis.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mata, Africo, Shirobokov, Mrynskiy; Oksanen, Sadybekov; Bekbolat, Jorginho, Jukkola; Gual.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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