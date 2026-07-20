Pronostico Klaksvik-Kauno Zalgiris: la quota nascosta che smentisce la statistica

Klaksvik-Kauno Zalgiris è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Hanno fatto due su due i campioni delle Isole Faroe nel primo turno contro i lussemburghesi del Bissen. Il Klaksvik si è imposto sia all’andata che al ritorno, sempre con il risultato di 2-1, tenendo ancora vivo il sogno di arrivare a giocare la League Phase della Champions League. La squadra di Magnus Powell, tecnico svedese, è apparsa in ottima forma, soprattutto sul piano atletico: ha inevitabilmente inciso il fatto che il campionato faroense, a differenza di quello del Lussemburgo, sia in pieno corso di svolgimento.

Il Klaksvik al momento è secondo in classifica dietro al NSI Runavik, che ha solo 3 punti in più e con il quale si preannuncia una lunga ed aspa battaglia per il titolo nazionale. Oltretutto gli uomini di Powell hanno vinto 6 delle ultime 10 partite segnando in questo parziale ben 2 gol a partita. Numeri di cui i loro prossimi avversari, i lituani del Kauno Zalgiris, dovranno tenere conto. I baltici sono usciti vittoriosi da un equilibrato doppio confronto con il Drita: 1-1 in Lituania all’andata e vittoria per 3-2 del Kauno in Kosovo. A decidere la qualificazione un calcio di rigore realizzato da Benchaib al minuto 94, quando i supplementari apparivano inevitabili. Pure la Toplyga lituana è uno di quei campionati che in estate non vanno in vacanza: il Kauno è momentaneamente primo in classifica con un punto di vantaggio sullo Dziugas e nel fine settimana ha travolto 4-0 il Siaulai.

Come vedere Klaksvik-Kauno Zalgiris in diretta tv e streaming

La sfida tra Klaksvik e Kauno Zalgiris, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. La combo “1X+Under 3.5” è quotata invece a 1.67 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sebbene la storia recente di entrambe le formazioni parli di una spiccata propensione ai match ricchi di gol (due Over 2.5 consecutivi nei preliminari per il Klaksvik, tre per lo Zalgiris), il mercato del betting sta registrando in queste ore una decisa e significativa picchiata della quota sull’Under 2.5. Questo segnale riflette perfettamente la prudenza tattica tipica delle gare d’andata: il Klaksvik, pur vantando una media di 2 gol a partita nelle ultime sei uscite, cercherà prima di tutto di non concedere reti pesanti fuori casa alla solida compagine lituana.

I padroni di casa sfruttano un fattore campo tradizionalmente caldissimo e una brillantezza atletica eccellente nei mesi estivi. Unire la doppia chance interna a una soglia di gol protettiva permette di blindare la giocata coprendo sia un successo di misura del Klaksvik sia un pareggio.

Le probabili formazioni di Klaksvik-Kauno Zalgiris

KLAKSVIK (4-2-3-1): Jensen; Danielsen, Faero, Tellechea, Rolantsson; Hansson, Pavlovic; Frederiksberg, Ali, Jean Carlos; Klettskard.

KAUNO ZALGIRIS (4-1-4-1): Svedkauskas; Ourega, Slivka, Benchaib, Ribeiro; Baldassarra; Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy; Oliveira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1