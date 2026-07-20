Pronostico Levski Sofia-Universitatea Craiova: il fattore campo può fare la differenza

Levski Sofia-Universitatea Craiova è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con un 4-0 senz’appello nella gara di ritorno del primo turno il Levski Sofia ha archiviato la pratica Borac, travolgendo i bosniaci in Bulgaria dopo l’1-1 dell’andata. Oltre al brasiliano Reinaldo (doppietta) e al colombiano Perea, nel tabellino dei marcatori c’è finito pure l’irlandese Oko-Flex, in quella che è stata una vera e propria goleada. Continua, dunque, il momento positivo del club della capitale bulgara, che nella passata stagione è tornato a vincere la Parva Liga per la prima volta dal 2009, ponendo fine al dominio del Ludogorets, durato addirittura 14 anni.

Sulla scia del successo sul Borac, gli uomini guidati dall’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez nel fine settimana hanno debuttato con una vittoria anche in campionato, piegando 2-1 il Dunav nella prima giornata.

Sarà indubbiamente un match interessante quello con i rumeni dell’Universitatea Craiova, che come i loro prossimi avversari hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. In Champions non hanno avuto problemi contro il Vitebsk, battuto 4-1 fuori casa – in realtà il match si è giocato in Ungheria per i noti motivi geopolitici – e 1-0 allo Stadionul Oblemenco. Nel frattempo la formazione del portoghese Filipe Coelho ha portato a casa altre due vittorie: la prima in supercoppa ai rigori contro l’Universitatea Cluj e la seconda nella prima giornata di campionato contro l’UTA Arad (4-0).

Come vedere Levski Sofia-Universitatea Craiova in diretta tv e streaming

Levski Sofia-Universitatea Craiova, in programma mercoledì alle 19:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il vistoso segnale che arriva dai mercati con il crollo della quota sul segno 1 (da 2.20 fino a 1.95) evidenzia la fiducia sulle potenzialità interne del Levski Sofia. Gli uomini di Velazquez sembrano imbattibili tra le mura amiche, dove hanno vinto quattro delle ultime cinque gare subendo una media irrisoria di 0.4 gol a partita.

Dall’altra parte, l’Universitatea Craiova vanta una striscia di dieci risultati utili consecutivi e una retroguardia blindatissima, rinvigorita dal rientro del pilastro Bancu, ma sconta cifre offensive meno convincenti fuori casa (appena un gol segnato di media nelle ultime cinque uscite esterne). Considerata la solidità difensiva mostrata dai rumeni nelle ultime 10 apparizioni ufficiali (7 clean sheet a referto) e l’attenzione tattica necessaria per una gara d’andata europea, l’incontro potrebbe rivelarsi molto contratto e decidersi su un singolo episodio.

Le probabili formazioni di Levski Sofia-Universitatea Craiova

LEVSKI SOFIA (4-4-2): Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Oko-Flex, Trdin, Serginho, Centelles; Reinaldo, Bala.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (3-4-3): Popescu; Romanchuk, Rus, Badelj; Mora, Cicaldau, Baluta, Teles; Etim, Al-Hamlawi, Baiaram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0