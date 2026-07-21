Pronostico Qarabag-CSKA Sofia: vittoria col minimo scarto

Qarabag-CSKA Sofia è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla

Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio ufficiale tra queste due squadre. Fino ad oggi Qarabag e CSKA Sofia si sono affrontate solo in amichevole. E due volte su tre hanno vinto gli azeri che, anche in questo match di Europa League, partono leggermente avanti.

Entrambe hanno superato con facilità il primo turno, vincendo entrambi i match. Gli azeri inoltre nelle prime due partite ufficiali non hanno preso gol. Certo, il turno è stato agevole, ma è evidente che dietro siano messi meglio dei bulgari che di reti, invece, ne hanno incassate sia nella sfida in casa sia in quella in trasferta.

Può essere un fattore, ovviamente, la tenuta difensiva. Ma non c’è solo questo: in generale il Qarabag ha qualcosa in più e dovrebbe riuscire a vincere questo match. Ovvio, non ci aspettiamo che i padroni di casa possano chiudere i conti subito, quasi sicuramente il passaggio del turno si giocherà poi la prossima settimana. Ma è importante avere nel caso la possibilità del doppio risultato.

Come vedere Qarabag-CSKA Sofia in diretta tv e in streaming

Qarabag-CSKA Sofia è in programma giovedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Qarabag è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Rimane una gara equilibrata nella quale ogni minimo errore potrebbe essere punito. Come detto ci aspettiamo un match senza grosse emozioni, ma con il Qarabag vincente. Anche se col minimo scarto.

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Le probabili formazioni di Qarabag-CSKA Sofia

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Huseynov, Varkonyi, Langa; Pedro Bicalho, Jankovic; Mouaddib, Kady Borges, Zoubir; Sawo.

CSKA SOFIA (4-3-3): Lapukhov; Pastor, Gbamin, Ivanov, Martino; Eto’o, Ebong, Solet; Brahimi, Zwarts, Leo Pereira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0