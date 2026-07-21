Pronostico Dinamo Kiev-PAOK: per Lisci subito un esame difficile

Dinamo Kiev-PAOK è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla
Il PAOK ha deciso di ad Alessio Lisci in panchina. Il tecnico italiano ha subito un compito importante, cercare di portare la squadra in Europa League. Non è semplice: la Dinamo Kiev ha esperienza, intanto, e una rosa decisamente di livello. Il fatto di giocare in casa la seconda sfida può aiutare.
Vero che anche i greci hanno un certo tipo di dimestichezza con gare del genere. Parliamo pur sempre di un club che di solito si affaccia a questo livello di manifestazioni. Ma si deve anche capire che la Dinamo non gioca le sue gare interne in casa, purtroppo per loro, e già nel primo turno di questa manifestazione contro il Cluj ha dimostrato di essere in difficoltà pareggiando in entrambi i match zero a zero e poi superando il tutto ai calci di rigore.
Una sterilità offensiva che potrebbe fare la differenza. Il PAOK invece è al primo appuntamento ufficiale della sua stagione ma nelle amichevoli – anche importanti – ha sempre segnato. E pure subito dei gol. Tranne in una. Insomma, ci pare possa essere una gara abbastanza aperta.
Come vedere Dinamo Kiev-PAOK in diretta tv e in streaming
Dinamo Kiev-PAOK è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.20 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.
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Il pronostico
Una gara che potrebbe regalare un gol per squadra. Anche la Dinamo prima o poi si deve sbloccare e ci pare la partita adatta. Occhio al pareggio. In generale il PAOK ci pare essere pronto a dire la propria.
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Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-PAOK
DINAMO KIEV (4-3-3): Necheret; Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchank; Pikhalyonok, Brazkho, Shaparenko; Voloshyn, Ponomarenko, Redusho.
PAOK (4-3-3): Pavlenka; Kenny, Elustondo, Michailidis, Mythou; Camara, Konstantelias, Taylor; Taison, Zivkovic, Zafeiris.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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