Pronostico Hammarby-Anderlecht: una gara da GOL

Hammarby-Anderlecht è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla
Il fatto che l’Hammarby abbia cominciato da un pezzo il campionato – quindi è molto più avanti nella preparazione – potrebbe essere un fattore. Ovvio, se andassimo a guardare in generale il passato ma anche le qualità tecniche di queste due squadre, è evidente che gli ospiti poi partano favoriti. E, alla fine di questi 180 minuti, l’Anderlecht dovrebbe anche riuscire a superare il turno.
La gara in questione, comunque, sotto l’aspetto prettamente del risultato finale, si potrebbe considerare come una delle classiche triple. Sì, ma solo su questo fattore. Poi per quanto riguarda il risultato in sé è evidente che possa essere davvero una sfida da almeno un gol per squadra. L’Hammarby in Patria segna tantissimo (quattordici gol nelle ultime cinque partite giocate) e concede non allo stesso livello ma concede. E davanti i belgi hanno dei giocatori importanti che possono assolutamente decidere la partita.
Quindi, se da un lato ci aspettiamo davvero una gara che può finire in tutti i modi, dall’altro il GOL ci pare assicurato.
Come vedere Hammarby-Anderlecht in diretta tv e in streaming
Dinamo Kiev-PAOK è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Un gol per squadra assicurato. I numeri di entrambe le squadre sono evidenti e ci indicano la via. Poi è una tripla. E potrebbe quindi anche finire in pareggio.
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Le probabili formazioni di Hammarby-Anderlecht
HAMMARBY (4-2-3-1): Hanh; Skoglund, Fofana, Winther, Persson; Johansson, Karlsson; Madjed, Besara, Lind; Abraham.
ANDERLECHT (4-3-3): Coosemans; Keita, Biancone, Augustinsson, Petrot; Ambros, Llansana, Seke; Sikan, Vroninks, Huertha.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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