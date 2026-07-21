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Terra e cemento: il mercoledì del circuito Wta tra Amburgo e Praga

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La stagione Wta prosegue con i tornei di Amburgo e Praga: analisi e pronostici delle sfide più calde in programma mercoledì 22 luglio.

La stagione Wta entra in una nuova fase tra Amburgo e Praga, due appuntamenti che mettono in palio punti importanti in un momento piuttosto delicato della stagione. In Germania si continua a giocare sulla terra battuta, mentre nella capitale ceca il cemento offre un banco di prova diverso, chiamando diverse protagoniste del circuito a confermare le buone impressioni delle ultime settimane.

Badosa
Terra e cemento: il mercoledì del circuito Wta tra Amburgo e Praga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra i match più interessanti del torneo di Amburgo c’è quello tra Katarzyna Kawa e Paula Badosa: la spagnola torna in campo dopo il ritiro accusato nella finale di Iasi – con tutte le incognite del caso, dunque – episodio che inevitabilmente accende i riflettori sulle sue condizioni fisiche. Se però il problema sarà definitivamente alle spalle, cosa che scopriremo solo nelle prossime ore, il divario tecnico con la polacca resta evidente e Badosa dispone di qualità ed esperienza superiori per indirizzare la sfida dalla propria parte.

Sempre in Germania, merita attenzione anche l’incontro tra Simona Waltert e Mayar Sherif: la seconda arriva ad Amburgo dopo aver conquistato il titolo a Iasi, risultato che, seppur favorito dal ritiro della Badosa, le ha permesso di ritrovare fiducia proprio sulla sua superficie preferita. Waltert proverà a sfruttare la propria solidità per allungare il confronto, ma Sherif parte con qualcosa in più e sembra avere le carte in regola per proseguire la propria corsa.

Wta Amburgo e Praga, i pronostici di mercoledì 22 luglio

Dodin
Wta Amburgo e Praga, i pronostici di mercoledì 22 luglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Spostandoci al Prague Open, uno degli incontri più interessanti mette di fronte Marie Bouzkova e Carol Young Suh Lee. La giocatrice ceca potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, oltre che su un bagaglio d’esperienza più ampio nel circuito maggiore; Lee proverà a giocarsi le proprie possibilità, ma Bouzkova sembra avere tutte le caratteristiche per rispettare il pronostico e conquistare il passaggio del turno.

Chiude il programma la sfida tra Dominika Salkova e Oceane Dodin. La giovane ceca continua a ritagliarsi spazio nel circuito e davanti ai propri tifosi proverà a sfruttare l’occasione per spingersi ancora avanti nel torneo. Dodin possiede l’esperienza necessaria per rendere il match equilibrato, ma Salkova sembra arrivare all’appuntamento con maggiori certezze e parte leggermente favorita.

Badosa in Kawa-Badosa

Sherif in Waltert-Sherif

Bouzkova in Bouzkova-Lee

Salkova in Salkova-Dodin

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