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A Kitzbuhel è il giorno degli ottavi: i pronostici dei match

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Kitzbuhel entra nella fase clou del torneo: analisi dei match più interessanti e pronostici degli ottavi di finale in programma mercoledì 22 luglio.

La pioggia che nei giorni scorsi ha condizionato altri tornei del circuito non ha rallentato il cammino di Kitzbuhel, tanto è vero che già oggi, come da tabella di marcia, si disputeranno gli ottavi di finale. Il tabellone comincia a restringersi e il programma di giornata propone diversi confronti interessanti.

Vacherot
A Kitzbuhel è il giorno degli ottavi: i pronostici dei match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra i primi a scendere in campo ci saranno, per esempio, Quentin Halys e Valentin Vacherot: il francese ha superato il primo ostacolo del torneo e proverà a sfruttare la fiducia accumulata, ma dall’altra parte della rete troverà un avversario in costante crescita come Vacherot. Il monegasco ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime settimane e, come abbondantemente dimostrato in passato, sembra avere le qualità per imporsi anche in una sfida che pur si preannuncia equilibrata.

C’è molta curiosità anche per il confronto tra Jan-Lennard Struff e Mariano Navone: il tedesco è riuscito a raggiungere gli ottavi dopo aver superato Alexander Shevchenko, mentre l’argentino continua a rappresentare uno dei giocatori più affidabili sulla terra battuta ed è, in quanto tale, decisamente temibile. Le caratteristiche della superficie su cui si disputerà il match sembrano favorire Navone, che parte con un leggero vantaggio in un incontro che potrebbe comunque rivelarsi combattuto.

Atp Kitzbuhel, i pronostici degli ottavi

Altmaier
Atp Kitzbuhel, i pronostici degli ottavi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si contenderanno un altro dei pass in palio per i quarti di finale anche Marco Trungelliti e Yannick Hanfmann: l’argentino ha già dimostrato di poter essere competitivo sulla terra, ma Hanfmann dispone di maggiore esperienza nel circuito Atp e arriva a questo appuntamento con buone possibilità di proseguire il proprio cammino. Il tedesco sembra avere qualcosa in più ed è il candidato principale, dunque, per il passaggio del turno.

Chiude il programma la sfida tra Alex Molcan e Daniel Altmaier. Lo slovacco ha ritrovato fiducia in questa settimana austriaca e proverà a sfruttare il momento positivo contro un avversario sempre temibile sulla terra. Altmaier possiede qualità importanti, ma Molcan ha dato l’impressione di essere in una condizione migliore e parte, dunque, leggermente favorito.

Vacherot in Halys-Vacherot

Navone in Struff-Navone

Hanfmann in Trungelliti-Hanfmann

Molcan in Molcan-Altmaier

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