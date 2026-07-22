Pronostico San Gallo-Benfica: con questa combo si va sul sicuro

San Gallo-Benfica è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nell’ultima Liga Portugal il Benfica è arrivato terzo, dietro a Porto e Sporting, nonostante avesse chiuso addirittura da imbattuto. E tra le conseguenza di questo clamoroso flop ci sono anche i fastidiosi preliminari di Europa League che costringono la squadra di Marco Silva – l’ex tecnico del Fulham ha preso il posto di José Mourinho, passato nel frattempo al Real Madrid – a disputare il primo match ufficiale già a luglio, in casa degli svizzeri del San Gallo.

Un’altra beffa nella passata stagione è stata la clamorosa vittoria della coppa nazionale da parte del piccolo Torreense, squadra che quest’anno militerà nella serie cadetta portoghese e che ha di fatto “soffiato” il pass diretto per la League Phase di Europa League alle Aguias, obbligate invece a passare dalle forche caudine delle qualificazioni. Il Benfica ha giocato due amichevoli finora: sconfitta con il Flamengo (1-2) e vittoria per 2-0 sul Villarreal.

Marco Silva, tornato ad allenare in Portogallo dopo quasi un decennio, in Svizzera dovrà fare di necessità virtù. L’ultimo acquisto, l’ex Aston Villa Duran, difficilmente potrà essere già arruolabile, e lo stesso vale per i nazionali che hanno partecipato al Mondiale nordamericano (Rios, Lukebakio, Aursnes e Schjelderup sono stati convocati ma si accomoderanno in panchina). Out invece l’infortunato Bruma e lo squalificato Prestianni. Dal 1′ contro il San Gallo partiranno tre nuovi arrivi: Lenglet, Sudakov e Kaminski.

Svizzeri disastrosi negli ultimi test

Per quanto riguarda gli elvetici, il sorteggio non è stato di certo clemente con loro, che anche in caso di sconfitta con i lusitani avrebbero comunque la certezza di “retrocedere” nel terzo turno di Conference League, competizione alla quale hanno preso parte due anni fa, chiudendo ventinovesimi nella League Phase.

Il San Gallo, secondo nell’ultima Swiss Super League e detentore della coppa nazionale – primo titolo dopo 26 anni – in ogni caso ha sicuramente più minuti nelle gambe rispetto al Benfica, dal momento che il campionato svizzero sta per aprire i battenti. Preoccupanti, tuttavia, i tre KO rimediati nelle ultime tre amichevoli contro Austria Lustenau (0-1), Lione (6-3) e Norwich (0-3).

Come vedere San Gallo-Benfica in diretta tv e streaming

La sfida San Gallo-Benfica, in programma giovedì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Nonostante le numerose defezioni tra le file lusitane e la miglior condizione atletica degli svizzeri, il divario di caratura tecnica ed esperienza internazionale tra i due club rimane abissale.

Il Benfica ha chiuso la scorsa stagione da imbattuto, mostrando una facilità di manovra offensiva impressionante (74 gol realizzati). E il successo estivo contro il Villarreal ha confermato l’immediata assimilazione dei concetti tattici di Marco Silva. Di contro, la retroguardia del San Gallo ha evidenziato voragini preoccupanti nei collaudi precampionato, subendo ben 10 reti nelle ultime tre uscite. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo e il ritmo partita iniziale per mettere in difficoltà l’11 rimaneggiato delle Aguias, ma la qualità dei singoli e l’impatto dei nuovi come Sudakov e Lenglet dovrebbero permettere agli ospiti di ipotecare il passaggio del turno già all’andata. Da valutare la combo 2+Over 2.5.

Le probabili formazioni di San Gallo-Benfica

SAN GALLO (3-5-2): Ati-Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Gortler, Daschner, Boukhalfa, Stevanovic; Besio, Balde.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Rafa Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3