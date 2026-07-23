Hamburg Open, favorite a caccia dei quarti: i pronostici

Quattro incontri da seguire agli ottavi di finale dell’Hamburg Open WTA: ecco analisi e pronostici delle gare in programma giovedì 23 luglio.

Il tabellone dell’Hamburg Open inizia a prendere forma: dopo i primi verdetti del torneo tedesco, le protagoniste ancora in corsa sono chiamate a un nuovo esame per conquistare un posto nei quarti di finale. Tra favorite chiamate a confermarsi e giocatrici che vogliono prolungare il momento positivo, il programma di giornata offre diversi spunti interessanti.

Tra gli incontri più interessanti c’è quello tra Mayar Sherif ed Elsa Jacquemot: l’egiziana ha iniziato il torneo superando Simona Waltert, confermando le buone sensazioni lasciate in occasione del titolo conquistato a Iași pochi giorni fa. Jacquemot, invece, ha guadagnato gli ottavi dopo aver regolato la tedesca Tessa Brockmann e proverà a sfruttare la fiducia accumulata. Sherif, però, sulla terra battuta continua a offrire maggiori garanzie e parte dunque favorita.

Merita attenzione anche la sfida tra Oleksandra Oliynykova e Leyre Romero Gormaz: l’ucraina, prima testa di serie del tabellone, ha rispettato il pronostico all’esordio e adesso è chiamata a un test più impegnativo contro una giocatrice che ha già dimostrato di sapersi esprimere bene sulla terra. Romero Gormaz venderà cara la pelle, ma Oliynykova sembra avere qualcosa in più in termini di qualità e continuità, ragion per cui è a lei che sorride il pronostico.

Hamburg Open, le favorite dei match di oggi

Uno dei match più attesi della giornata mette di fronte Paula Badosa e Panna Udvardy. L’ex top ten ha debuttato ad Amburgo battendo Katarzyna Kawa, archiviando così nel migliore dei modi il ritiro accusato nella finale di Iași. Di fronte troverà un’avversaria solida, ma se riuscirà a esprimere il tennis mostrato all’esordio, Badosa dispone di mezzi tecnici superiori per conquistare il passaggio del turno.

Chiude il programma la sfida tra Elina Avanesyan e Yulia Putintseva. Entrambe vantano una notevole esperienza nel circuito e sono abituate a battaglie lunghe ed estenuanti sulla terra battuta, ma la kazaka sembra arrivare all’appuntamento con qualche certezza in più rispetto alla sua prossima rivale. Avanesyan ha le qualità per renderle la vita complicata, tuttavia Putintseva parte con un leggero vantaggio e resta la principale candidata a raggiungere i quarti.

Sherif in Sherif-Jacquemot

Oliynykova in Oliynykova-Romero Gormaz

Badosa in Badosa-Udvardy

Putintseva in Avanesyan-Putintseva