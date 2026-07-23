Pronostico Santos-Chapecoense: il momento della rivincita

Santos-Chapecoense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico.
Contro una Chapecoense ultima in classifica, con soli nove punti conquistati fino al momento e con nessuna possibilità, ad oggi, di raggiungere la salvezza, il Santos ha l’occasione, intanto, di prendersi una vittoria che riaggiusterebbe in un certo senso la graduatoria, ma non solo, anche quella di prendersi una rivincita.
Il motivo? Eccolo spiegato: le ultime due uscite tra queste due formazioni hanno regalato altrettante vittorie alla squadra che sabato sera giocherà in trasferta. Sì, proprio così. Anche se in maniera ovviamente del tutto inaspettata, la Chapecoense è riuscita a prendersi il bottino pieno.
Sembra passata una vita viste le cose che sono successe in mezzo, ed è evidente che il Santos questa occasione non la vuole proprio perdere. Parliamo, infatti, di una squadra che ha assoluto bisogno di punti. Cosa che è successa nelle ultime cinque sfide in quattro occasioni in tutte le manifestazioni giocate. Non ci pare, quindi, possa essere in discussione un’affermazione interna. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire nel dettaglio.
Come vedere Santos-Chapecoense in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Atletico Paranaense-Internacional, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Santos vincente, anche in maniera facile, contro una squadra ultima in classifica e che ha il peggior attacco del campionato oltre che la peggior difesa. Una sfida impari.
Le probabili formazioni di Santos-Chapecoense
SANTOS (4-2-3-1): Brazao; Gabriel, Lucas, Ananias, Escobar; Bontempo, Oliva; Miguelito, Rolheiser, Barreal; Thaciano.
CHAPECOENSE (4-4-2): Aurelio; Everton, Rafael, Eduardo, Bruno; Antunes, Reijers, Marcinho, Balieiro; Bolasie, Giovanni Augusto.
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