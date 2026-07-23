Pronostico Santos-Chapecoense: il momento della rivincita

Santos-Chapecoense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro una Chapecoense ultima in classifica, con soli nove punti conquistati fino al momento e con nessuna possibilità, ad oggi, di raggiungere la salvezza, il Santos ha l’occasione, intanto, di prendersi una vittoria che riaggiusterebbe in un certo senso la graduatoria, ma non solo, anche quella di prendersi una rivincita.

Il motivo? Eccolo spiegato: le ultime due uscite tra queste due formazioni hanno regalato altrettante vittorie alla squadra che sabato sera giocherà in trasferta. Sì, proprio così. Anche se in maniera ovviamente del tutto inaspettata, la Chapecoense è riuscita a prendersi il bottino pieno.

Sembra passata una vita viste le cose che sono successe in mezzo, ed è evidente che il Santos questa occasione non la vuole proprio perdere. Parliamo, infatti, di una squadra che ha assoluto bisogno di punti. Cosa che è successa nelle ultime cinque sfide in quattro occasioni in tutte le manifestazioni giocate. Non ci pare, quindi, possa essere in discussione un’affermazione interna. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire nel dettaglio.

Come vedere Santos-Chapecoense in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Atletico Paranaense-Internacional, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Santos è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Santos vincente, anche in maniera facile, contro una squadra ultima in classifica e che ha il peggior attacco del campionato oltre che la peggior difesa. Una sfida impari. Le probabili formazioni di Santos-Chapecoense SANTOS (4-2-3-1): Brazao; Gabriel, Lucas, Ananias, Escobar; Bontempo, Oliva; Miguelito, Rolheiser, Barreal; Thaciano.

CHAPECOENSE (4-4-2): Aurelio; Everton, Rafael, Eduardo, Bruno; Antunes, Reijers, Marcinho, Balieiro; Bolasie, Giovanni Augusto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0