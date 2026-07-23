Pronostico Atletico Paranaense-Internacional: ancora al terzo posto

Atletico Paranaense-Internacional è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato: tv, probabili formazioni, pronostico.

Trentatré punti in classifica, dopo diciannove gare, regalano al momento all’Atletico Paranaense la possibilità di stabilizzarsi al terzo posto. E vogliono, almeno per un’altra settimana – il Fluminense è dietro di una sola lunghezza – rimanere dentro le squadre che lottano per un posto nella prossima Libertadores.

La vittoria sul campo del San Paolo dopo due sconfitte di fila ha regalato una botta di fiducia non indifferente. Il momento negativo è alle spalle. E, la stessa cosa, non si può dire per l’Internacional che vive proprio in queste settimane il momento di maggiore crisi: tre sconfitte di fila hanno messo in difficoltà una squadra che fino a poco tempo fa stava riuscendo anche ad esprimersi in un certo modo. Ma niente, il ritorno in campo dopo la sosta non ha aiutato. Da qui una situazione di difficile interpretazione. Una situazione che quasi sicuramente porterà ad un’altra sconfitta, la quarta di fila, contro una squadra assai lanciata.

Come vedere Atletico Paranaense-Internacional in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Atletico Paranaense-Internacional, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Atletico Paranaense è quotata 1.98 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La quota della vittoria interna è assolutamente da sfruttare. Troppo netto il divario – soprattutto mentale in questo momento – tra le due squadre. Ci aspettiamo la quarta sconfitta di fila dell’Internacional. Le probabili formazioni di Atletico Paranaense-Internacional ATLETICO PARANAENSE (3-4-2-1): Santos; Artur Dias, Aguirre, Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, Mendoza; Leozinho, Joao Cruz; Viveros.

INTERNACIONAL (4-4-2): Anthony; Torres, Mercado, Maripan, De Morais; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei; Carbonero, Alerrando.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0