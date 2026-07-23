Pronostico Sandefjord-Bodø/Glimt: hanno ripreso la marcia

Sandefjord-Bodo/Glimt è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Sta arrivando anche il Bodo, scontato. Una squadra del genere, dopo un avvio un po’ così, è tornata a fare punti e macinare partite. Adesso è seconda in classifica la truppa giallonera, ad un solo punto dal Viking che tra le altre cose ha pure una partita in più. Insomma, c’è aria di sorpasso, se non subito ma prossimamente.
Sono diciassette i punti che in classifica dividono queste due squadre. Tantissimi se pensiamo che siamo solamente alla giornata numero 14. Il Sandefjord ha un solo obiettivo, quello di raggiungere nel minor tempo possibile la salvezza. Anche se, nell’ultimo periodo di punti ne sono arrivati pochi: due nelle ultime cinque uscite. Insomma, è un momento abbastanza negativo.
E di questo il Bodo ne vuole approfittare. Non che gli ospiti abbiano bisogno di una situazione del genere per andare a fare bottino pieno, ma affrontare una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà potrebbe alleggerire i pensieri. La vittoria esterna non è in discussione.
Come vedere Sandefjord-Bodo/Glimt in diretta tv e in streaming
Sandefjord-Bodo/Glimt è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Bodo è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.
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Il pronostico
In una gara da almeno tre reti complessive la vittoria esterna non è in discussione. Sì, il Bodo continuerà la propria marcia contro una truppa in crisi e che sa benissimo che non è proprio questa la sfida da vincere per riprendersi.
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Le probabili formazioni di Sandefjord-Bodo/Glimt
SANDEFJORD (4-1-4-1): Hadaya; Pedersen, Lambrix, Kristiansen, Egeli; Mork; Patoulidis, Pettersen, Melchior, Bertsen; Moller.
BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes, Brynhildsen; Blomberg, Helmersen.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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