Pronostico KFUM Oslo-Molde: colpo esterno servito

KFUM Oslo-Molde è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico

Il Molde in questa partita si gioca la possibilità di rimanere agganciato al quarto posto – occupato dal Lillestrom che ha una partita in più – e quindi con la possibilità il prossimo anno di andare in Europa. O almeno provarci.

Ci sono grosse possibilità che questa sfida possa finire con un’affermazione ospite. Oltre alla classifica che ci indica una squadra, quella di casa, in lotta per la salvezza, ci sono i numeri che sono una fotografia della qualità dell’Oslo. Parliamo del secondo peggior attacco del campionato con soli tredici gol fatti – anche lo Star, ultimo, ha esultato una volta in più – e della seconda peggior difesa di tutto il campionato con la bellezza di ventuno reti subite.

Quindi, per il Molde – che invece si presenta con dei numeri diversi – non dovrebbe essere così complicato riuscire a portare a casa l’intero malloppo. Parliamo di una squadra che, anche sotto il profilo dell’esperienza, ha qualcosa in più. Una spanna, almeno. Insomma, ci pare un risultato, questo, abbastanza scontato.

Come vedere KFUM Oslo-Molde in diretta tv e in streaming

KFUM Oslo-Molde è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Molde è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sia la vittoria esterna, sia il NO GOL, sono dati oltre due volte la posta. Noi crediamo, comunque, sia più facile vedere vincente il Molde piuttosto che una sfida con una sola squadra a segno. Ma i numeri dei quali vi abbiamo parlato prima ci spingono comunque a dire questo. La combo sarebbe clamorosa.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di KFUM Oslo-Molde

KFMU OSLO (3-4-2-1): Odegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Sjokvist, Soras, Rasch, Hjort; Vinge, Njie; Grodem.

MOLDE (4-2-3-1): Posiadala; Lovik, Hansen, Amundsen, Kabini; Breivik, Hoff; Hestad, Granaas, Spiter; Abdullai.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2