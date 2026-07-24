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Pronostico KFUM Oslo-Molde: colpo esterno servito

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KFUM Oslo-Molde è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Il Molde in questa partita si gioca la possibilità di rimanere agganciato al quarto posto – occupato dal Lillestrom che ha una partita in più – e quindi con la possibilità il prossimo anno di andare in Europa. O almeno provarci.

Pronostico KFUM Oslo-Molde
Pronostico KFUM Oslo-Molde: colpo esterno servito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci sono grosse possibilità che questa sfida possa finire con un’affermazione ospite. Oltre alla classifica che ci indica una squadra, quella di casa, in lotta per la salvezza, ci sono i numeri che sono una fotografia della qualità dell’Oslo. Parliamo del secondo peggior attacco del campionato con soli tredici gol fatti – anche lo Star, ultimo, ha esultato una volta in più – e della seconda peggior difesa di tutto il campionato con la bellezza di ventuno reti subite.

Quindi, per il Molde – che invece si presenta con dei numeri diversi – non dovrebbe essere così complicato riuscire a portare a casa l’intero malloppo. Parliamo di una squadra che, anche sotto il profilo dell’esperienza, ha qualcosa in più. Una spanna, almeno. Insomma, ci pare un risultato, questo, abbastanza scontato.

Come vedere KFUM Oslo-Molde in diretta tv e in streaming

KFUM Oslo-Molde è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sia la vittoria esterna, sia il NO GOL, sono dati oltre due volte la posta. Noi crediamo, comunque, sia più facile vedere vincente il Molde piuttosto che una sfida con una sola squadra a segno. Ma i numeri dei quali vi abbiamo parlato prima ci spingono comunque a dire questo. La combo sarebbe clamorosa.

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Le probabili formazioni di KFUM Oslo-Molde

KFMU OSLO (3-4-2-1): Odegaard; Schneider, Skaret, Saunes; Sjokvist, Soras, Rasch, Hjort; Vinge, Njie; Grodem.
MOLDE (4-2-3-1): Posiadala; Lovik, Hansen, Amundsen, Kabini; Breivik, Hoff; Hestad, Granaas, Spiter; Abdullai.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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