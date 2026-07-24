Pronostico Sporting CP-Monaco: l’attacco sta girando a meraviglia

Sporting CP-Monaco è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Lo Sporting CP non vuole farsi trovare impreparato. Da qui la scelta di misurarsi fin da subito con avversari di livello nelle amichevoli. Dopo il 4-1 rifilato ai campioni di Scozia del Celtic e il devastante 7-0 con cui il club di Lisbona ha affossato lo Strasburgo, semifinalista dell’ultima edizione della Conference League, rappresentano senza dubbio un’importante dichiarazione d’intenti.

Già qualificati alla League Phase di Champions League grazie al secondo posto nella scorsa Liga Portugal, gli uomini di Rui Borges fanno sul serio. Del resto, la campagna acquisti è stata finora molto ambiziosa: lo Sporting ha sì perso giocatori del calibro di Quenda, Hjulmand e Trincao – finiti rispettivamente a Chelsea, Atletico Madrid e Al-Ahli per circa 130 milioni di euro complessivi – ma in compenso ha arruolato elementi interessanti come Zalazar (reduce da una grande stagione con il Braga), Doumbia (prelevato dal Venezia), Ba (acquistato per oltre 20 milioni di euro dal Famalicao) e i centrocampisti Altimira e Andersen, arrivati da Betis e Hacken.

I presupposti per fare una stagione di vertice, togliendosi delle soddisfazioni anche in Champions, ci sono tutti. Procede più a rilento invece il Monaco, che per ora si è dedicato più alle uscite che alle entrate.

I monegaschi hanno salutato Ouattara (Besiktas) e Caio Henrique (Ajax) e si sono limitati a riscattare Ansu Fati dal Barcellona. I nuovi volti sono Sané e Nazinho ma la sensazione è che il mercato debba ancora decollare. Il vero investimento del club del Principato, per ora, ha riguardato l’allenatore: sul tecnico brasiliano Filipe Luis, che ha fatto vedere ottime cose con il Flamengo, le aspettative non sono poche.

L’ex difensore dell’Atletico Madrid avrà il compito di ricostruire dopo il deludente settimo posto della scorsa stagione, valso un pass per gli spareggi di Conference League. Nell’ultima amichevole estiva disputata il Monaco ha rifilato cinque gol al Saint Priest (5-2).

Come vedere Sporting CP-Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Sporting CP-Monaco, in programma sabato alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sporting CP è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Trofeu Cinco Violinos, classico appuntamento estivo di presentazione ufficiale del nuovo Sporting ai propri tifosi, quest’anno vede come avversario d’eccezione il Monaco.

Il feeling con il gol dei lusitani in questo avvio di stagione è a dir poco spaventoso: undici reti realizzate in soli due collaudi contro avversari di livello internazionale indicano meccanismi d’attacco già ben oliati e una condizione fisica invidiabile. Il Monaco di Filipe Luis è ancora un cantiere aperto, soprattutto per quanto riguarda gli equilibri difensivi e l’assimilazione dei nuovi dettami tattici. Trattandosi di un match di esibizione davanti al pubblico di casa (in palio c’è il trofeo intitolato al leggendario quintetto degli anni ’40), lo Sporting spingerà al massimo per regalare uno spettacolo ai propri tifosi. La combinazione tra il fattore Alvalade e l’attitudine offensiva di entrambe le squadre rende probabile una gara ricca di marcature ed emozioni. Puntiamo sulla vittoria dei padroni di casa e, in alternativa, sulla combo Over 2.5+Gol.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Monaco

SPORTING CP (4-2-3-1): Virginia; Vagiannidis, Quaresma, Felicissimo, Mangas; Altimira, Andersen; Catamo, Doumbia, Gonçalves; Nel.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Nazinho, Dier; Coulibaly, Cabral, Bamba, Mawissa; Golovin, Detourbet; Biereth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1