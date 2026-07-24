Pronostico Vasco da Gama-Mirassol: notte di passione a Rio

Vasco da Gama-Mirassol è una partita valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Scontro salvezza tra due squadre momentaneamente impelagate in zona retrocessione. Se il Brasileirao terminasse adesso, infatti, sia il Vasco da Gama sia il Mirassol scivolerebbero nella serie cadetta. Lo storico club di Rio de Janeiro dopo la sosta per il Mondiale nordamericano ha ripreso da dove aveva lasciato: a fine maggio si era arreso 1-0 all’Atletico Mineiro e nello scorso fine settimana in casa del Vitoria ha perso con lo stesso risultato.

Per vedere un piccolo raggio di luce gli uomini guidati dal portoghese Pedro Emanuel, che di recente ha sostituito l’esonerato Renato Portaluppi – hanno dovuto aspettare fino a mercoledì scorso: in Colombia, a Medellin, il Vasco ha ottenuto un prezioso pareggio nell’andata dello spareggio di Copa Sudamericana con l’Independiente (2-2), in attesa del ritorno in programma nella prossima settimana. Il Gigante da Colina ora cercherà di sbloccarsi anche in patria, dove l’ultima gioia risale a inizio maggio (vittoria per 1-0 nel match casalingo con l’Athletico Paranaense).

Il Mirassol, al contrario, è ripartito con un successo di platino contro il Gremio (2-1), altra diretta concorrente, che ha permesso ai gialloverdi di portarsi a -2 dalla salvezza e a -1 dallo stesso Vasco, sebbene debbano ancora recuperare una partita. I Leão da Alta Araraquarense fanno però una fatica tremenda lontano dal Campos Maia: fuori casa hanno totalizzato appena 4 punti in 8 partite, vincendo solo una volta e incassando ben sei sconfitte.

Come vedere Vasco da Gama-Mirassol in diretta tv e in streaming

La sfida tra Vasco da Gama e Mirassol, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 01:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

La posta in palio all’Estadio Sao Januario è altissima. Con entrambe le formazioni impelagate in zona rossa, la tensione e la paura di perdere la faranno da padrone.

Il Vasco si porta dietro il peso psicologico dei precedenti sfavorevoli (il Mirassol ha vinto tutti e 3 gli ultimi scontri diretti) e le fatiche della trasferta colombiana di Sudamericana, ma in casa ha saputo raccogliere la quasi totalità dei suoi punti in campionato. Il Mirassol, pur avendo dimostrato maggiore brillantezza nelle ultime uscite, diventa estremamente vulnerabile lontano dalle mura amiche (6 sconfitte su 8 trasferte). Ci attendiamo un match spigoloso, tattico e con poche concessioni allo spettacolo, deciso dagli episodi più che dal bel gioco. Puntiamo sulla combo 1X+Under 3.5 che protegge il fattore campo del Vasco senza esporsi a troppi gol: l’incubo-trasferta del Mirassol rende improbabile un blitz esterno, mentre la posta in palio frenerà l’esuberanza offensiva.

Le probabili formazioni di Vasco da Gama-Mirassol

VASCO DA GAMA (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Rojas; Andrés Gómez, Adson, Spinelli.

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Denilson, Aldo Filho, Japa; Alesson, Edson Carioca, Bruno Santos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0