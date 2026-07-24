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Pronostico Aalesund-Viking: la capolista respinge l’assalto

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Aalesund-Viking è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Nel momento in cui il Viking, attualmente capolista, scenderà in campo, saprà già il risultato del Bodo, secondo, che potrebbe essere avanti.

Pronostico Aalesund-Viking
Pronostico Aalesund-Viking: la capolista respinge l’assalto (Profilo Instagram Viking) – Ilveggente.it

Però, in questa sfida, gli ospiti che come detto guidano la classifica, riusciranno almeno per un’altra settimana a mantenere il distacco invariato. Una prima posizione da difendere con le unghie e con i denti dagli attacchi che ci saranno nel corso delle prossime settimane. Ma l’impegno contro l’Aalesund non è proibitivo, anzi, tutt’altro.

I padroni di casa lottano nelle zone basse, quelle che sono rosse colorate perché portano alla retrocessione. E non hanno la forza, in questo momento, di riuscire a tenere testa a quella che, fino al momento, è stata praticamente una macchina perfetta. Trentatré punti in 13 partite sono un bottino clamoroso, qualcosa di davvero poco immaginabile all’inizio della stagione.

Sulle ali di un entusiasmo incredibile, crediamo che il Viking possa riuscire domenica sera a tornare di nuovo in testa al campionato. 

Come vedere Aalesund-Viking in diretta tv e in streaming

Aalesund-Viking è in programma domenica alle 19:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, la vittoria degli ospiti non ci sentiamo minimamente di metterla in discussione. Parliamo di una gara indirizzata che vedrà la formazione favorita riuscire ad avere la meglio.

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Le probabili formazioni di Aalesund-Viking

AALESUND (3-5-2): Larsen; Haram, Kjelsen, Gudmundsson; Charles, Christensen, Hagen, Melland, Nesso; Osenbroch, Lonebu.
VIKING (4-1-4-1): Belko; Heggheim, Stansenss, Beertlesen, Haugen; Bell; Tripic, Askildsen, Kvia, Austbo; Christianesen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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