Pronostico Feyenoord-Rayo Vallecano: 12 gol in tre gare e partenza a razzo

Feyenoord-Rayo Vallecano è un’amichevole e si gioca domenica alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’Eredivisie riaprirà i battenti nel secondo weekend di agosto ed il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst – allenatore subentrato a Robin van Persie – debutterà nel derby di Rotterdam contro lo Sparta. Prima di allora per il club olandese, arrivato secondo nello scorso campionato a -19 dal PSV campione, non sono previsti match ufficiali. In questo mese, tuttavia, Bossin e compagni hanno già giocato tre amichevoli, tutte vinte. Goleada al Dordrecht (0-6), 3-1 al Club Brugge e 3-1 allo Charleroi.
Già certo del pass per la League Phase di Champions League grazie al secondo posto nell’Eredivisie ’25-’26, il Feyenoord continuerà a mettere minuti nelle gambe in un’altro test internazionale contro il Rayo Vallecano, finalista dell’ultima Conference League (persa in finale con il Crystal Palace).
Per quanto riguarda il mercato, van Bronckhorst ha dovuto salutare il centrocampista sudcoreano Hwang In-beom, finito al Porto per circa 5 milioni di euro. L’acquisto più costoso invece è stato quello del promettente attaccante spagnolo Nacho Ferri, arrivato dal Westerlo in cambio di 9 milioni. Niente rivoluzioni neppure per i Matagigantes, che per adesso sono riusciti a mantenere intatto il nucleo dello scorso anno nonostante l’addio dell’allenatore artefice dell’impresa in Conference, Inigo Perez, passato al Villarreal (e sostituito da San Jose). Il Rayo rispetto al Feyenoord ha iniziato in ritardo a prepararsi per la nuova stagione – la Liga comincia a metà agosto – e nell’unico test contro gli scozzesi degli Hearts ha perso 2-1.
Come vedere Feyenoord-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming
Feyenoord-Rayo Vallecano, in programma domenica alle 14:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
C’è un netto divario nella condizione fisica e nel ritmo partita tra le due squadre. Il Feyenoord ha già rodato i propri ingranaggi con tre test d’alto livello segnando a raffica e sfruttando il grande entusiasmo portato dall’arrivo di van Bronckhorst. Il Rayo Vallecano si trova ancora nelle fasi embrionali della preparazione estiva, con i carichi di lavoro pesanti che frenano la brillantezza atletica e i recenti cambi in panchina che richiedono tempo per assimilare i nuovi schemi. Trattandosi di un match casalingo per gli olandesi, ci aspettiamo un Feyenoord padrone del campo e capace di sfruttare le amnesie difensive di una squadra spagnola ancora imballata. La combo 1+Over 2.5 è un’ottima scelta, considerando le medie realizzative degli olandesi in estate (2.2 gol a match) e le imprecisioni difensive fisiologiche di un Rayo ancora in piena fase di carico.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Rayo Vallecano
FEYENOORD (4-2-3-1): Bossin; Read, St Juste, Kraaijeveld, Marmol; Targhalline, Vanhoutte; van Persie, Valente, Borges; Ferri.
RAYO VALLECANO (4-4-2): Cardenas; Balliu, Pelayo Fernandez, Vertrouwd, de las Sias; Becerra, Roman, Pedro Diaz, Isi Palazon; Eto’o Pineda, Alemao.
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