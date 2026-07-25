Pronostico Sirius-Goteborg: la capolista vuole la doppia cifra

Sirius-Goteborg è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca domenica alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con una gara in meno rispetto all’Hammarby secondo, la capolista dell’Allsvenskan, il Sirius, dopo 13 turni di campionato è già a +9 sulla sua inseguitrice più accreditata. Un vero e proprio solco, scavato da una squadra che non ha mai perso – unica ancora imbattuta – e che ha vinto 11 partite su 13, realizzando la bellezza di 36 gol.

Da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta per i Mondiali, gli uomini guidati dal tecnico statunitense Andreas Engelmark hanno pareggiato 4-4 con il Mjallby e battuto in trasferta sia BP che Elfsborg, rispettivamente 1-2 e 1-3. Il Sirius finora ha dato il meglio proprio lontano dal proprio pubblico, dove ha conquistato più punti che in casa, a dimostrazione del fatto che il fattore ambientale c’entra veramente poco in questa cavalcata sensazionale. Sognano a occhi aperti, dunque, a Uppsala: parliamo, infatti, di un club che non è abituato a fare campionati di vertice e che soprattutto non ha mai vinto l’Allsvenskan.

Goteborg in difficoltà

Il Goteborg, prossimo avversario del Sirius, è invece una nobile del calcio svedese che in questo momento annaspa. I Blavitt hanno 2 punti di vantaggio sulla terzultima e stanno facendo fatica ad ingranare: il bilancio è di tre vittorie, quattro pareggi e ben sei sconfitte, ma preoccupano in particolar modo i numeri difensivi, visto che la difesa è la seconda più perforata del torneo (ha fatto peggio solo l’Halmstad ultimo in classifica).

In settimana, tra l’altro, il Goteborg è stato impegnato nei preliminari di Conference League, perdendo l’andata contro gli estoni del Levadia Tallinn, corsari 2-1 al Gamla Ullevi. La squadra di Stefan Billborn non è riuscita quindi a dare continuità al successo dello scorso weekend sul BP (2-1), che in qualche modo aveva consentito ai Blavitt di voltare pagina dopo i due KO con AIK e Malmo.

Come vedere Sirius-Goteborg in diretta tv e streaming

La sfida Sirius-Goteborg, in programma domenica alle 14:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Sirius è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.44 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.41 su Sportbet.

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Il pronostico

Il momento di forma delle due squadre traccia un solco nettissimo a favore dei padroni di casa. Il Sirius viaggia a ritmi insostenibili per chiunque in Allsvenskan, vantando una media di quasi tre reti a partita e un attacco capace di travolgere qualsiasi assetto difensivo. Il Goteborg si presenta a Uppsala stanco per le fatiche europee infrasettimanali e con il morale a pezzi dopo il KO col Levadia Tallinn, aggravato da una fase difensiva altamente vulnerabile. L’entusiasmo della capolista e il fattore campo dovrebbero fare la differenza fin dalle prime battute di gioco.

Oltre a puntare sulla vittoria del Sirius facendo perno sul momento di forma della capolista e sulle fatiche degli ospiti, consigliamo l’Over 2.5 considerando l’incredibile potenziale offensivo del Sirius (36 gol in 13 gare) e le croniche amnesie difensive del Goteborg.

Le probabili formazioni di Sirius-Goteborg

SIRIUS (4-2-3-1): Celic; Castegren, Soumah, Anker, Krusnell; Heier, Lindberg; Adindu, Nilden, Bjerkebo; Ure.

GOTEBORG (4-2-3-1): Bishesari; Jallow, Yeboah, Erlingmark, Tolf; Mansson, Kruse; Bergmark-Wiberg, Heintz, Lundqvist; Fenger.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1