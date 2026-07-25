Bublik-Halys vale il titolo di Kitzbuhel: il pronostico della finale

Finale insidiosa per Alexander Bublik, che nell’atto conclusivo di Kitzbuhel sarà opposto al francese Quentin Halys: analisi e pronostico del match.

Dopo aver superato Tomas Martin Etcheverry in semifinale con una prestazione solida e dominante al servizio, Alexander Bublik è ora chiamato ad affrontare Quentin Halys, con il quale si contenderà il titolo all’Atp 250 di Kitzbuhel. Un rivale insidioso, protagonista di una settimana eccellente e reduce da una battaglia vinta al secondo set contro Yannick Hanfmann, deciso a sfruttare il momento di forma per tentare il grande colpo.

Per il kazako si tratta di un appuntamento cruciale: in palio non c’è soltanto il trofeo del torneo austriaco, ma anche la conferma della difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Halys, dal canto suo, ritrova una finale a livello Atp dopo una lunga attesa e ha già dimostrato nei turni precedenti una notevole tenuta mentale, supportata da una prima di servizio convincente e da colpi penetranti.

I precedenti raccontano di una sfida recentissima e ancora tutta da decifrare. I due si sono incrociati proprio la settimana scorsa sugli altipiani di Gstaad, dove ad avere la meglio in tre set e in rimonta fu proprio il transalpino. Un dato che impone cautela a Bublik e suggerisce come la finale di oggi possa rivelarsi decisamente più aperta e combattuta di quanto la classifica Atp possano far pensare.

Bublik-Halys: il pronostico

La freschezza e l’entusiasmo giocano senz’altro a favore di Halys, libero da pressioni particolari. Bublik, tuttavia, arriva a questa finale con maggiori certezze nei propri turni di battuta e una superiore abilità nel variare il ritmo per spezzare l’inerzia degli scambi. Dispone, in definitiva, di quel pizzico di imprevedibilità e qualità nei momenti chiave che può fare la differenza anche contro un battitore implacabile come il transalpino. Il precedente di Gstaad dimostra che Halys ha le armi giuste per imbrigliare il gioco del kazako, ma l’impressione è che Bublik abbia oggi qualcosa in più, soprattutto in relazione alla capacità di gestire la pressione dei match per il titolo. Per questo motivo parte favorito per alzare al cielo il trofeo di Kitzbühel, verosimilmente al termine di una sfida contrassegnata da un numero alto di game.