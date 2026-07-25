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Blockx-Darderi, in palio c’è il pass per la finale di Estoril: il pronostico

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Luciano Darderi si giocherà l’accesso all’atto conclusivo del torneo contro il giovane talento belga Alexander Blockx: analisi e pronostico.

Prosegue l’ottimo cammino di Luciano Darderi sul rosso. Dopo aver superato i turni precedenti con autorevolezza e grande tenuta fisica, l’azzurro, ad appena 7 giorni dall’ultimo atto disputato a Bastad, si ritrova a un passo dalla finale dell’Atp di Estoril.

Darderi
Blockx-Darderi, in palio c’è il pass per la finale di Estoril: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dall’altra parte della rete troverà ad attenderlo Alexander Blockx, classe 2005, tra le rivelazioni più interessanti del tabellone, capace di esprimere un tennis moderno e aggressivo anche sulla terra battuta. Chi uscirà vincitore da questo confronto incrocerà nell’ultimo atto il vincente dell’altra semifinale, un derby tutto francese ad alta intensità tra Hugo Gaston e Luca Van Assche.

Per l’italo-argentino la sfida rappresenta un banco di prova fondamentale per confermare il suo status di specialista sul mattone tritato e dare continuità ai progressi mostrati negli ultimi mesi. Blockx, dal canto suo, arriva a questa semifinale senza nulla da perdere, galvanizzato dal percorso netto e da una fiducia crescente, sorretto da un servizio incisivo e da colpi che possono mettere in difficoltà chiunque se in giornata. I due non si sono mai affrontati finora, il che aggiunge un pizzico di mistero in più a questa bella sfida inedita.

Blockx-Darderi: il pronostico

Blockx
Blockx-Darderi: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il tennis esuberante di Blockx può senza dubbio creare grattacapi nei primi scambi, soprattutto se il belga riuscirà a mantenere alte le percentuali di prime palle. Sulla lunga distanza e sulla terra battuta, tuttavia, le maggiori certezze tattiche fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte di Darderi. L’azzurro sa essere più incisivo nei momenti chiave, ragion per cui, almeno sulla carta, ha le carte in regola per spuntarla. L’impressione è che Blockx possa strappare qualche game o rendere il match lottato nei singoli set, ma Darderi parte chiaramente favorito per cogliere il pass per la finalissima.

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