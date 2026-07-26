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I pronostici di domenica 26 luglio: Brasileirao, Eliteserien e altri campionati

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I pronostici di domenica 26 luglio, in campo Brasileirao, Eliteserien e altri campionati minori in giro per il mondo

I pronostici di domenica 26 luglio spaziano dall’Eliteserien norvegese al Brasileirao, passando per i principali campionati del Nord Europa. Il programma offre numerose partite potenzialmente spettacolari e diverse favorite impegnate in incontri alla loro portata.
In Norvegia il Bodo/Glimt parte favorito sul campo del Sandefjord grazie alla maggiore qualità tecnica e alla consueta efficacia offensiva. I gialloneri hanno le caratteristiche giuste per prendere il controllo dell’incontro e conquistare altri tre punti.

I pronostici di domenica 26 luglio: Brasileirao, Eliteserien e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Grande attenzione anche alla sfida serale tra Aalesund e Viking. Il Viking possiede un reparto avanzato di livello superiore e dovrebbe riuscire a sfruttare le difficoltà difensive dei padroni di casa. Il segno 2 viene così abbinato all’OVER 2,5, immaginando una vittoria esterna in una partita da almeno tre reti complessive.

In Brasile puntiamo invece sulle vittorie interne di Cruzeiro e Flamengo. Il Cruzeiro può far valere il fattore campo contro il Botafogo, mentre il Flamengo parte avanti nel confronto con il São Paulo. La Superliga danese propone Sonderjyske-Midtjylland, partita che presenta buone possibilità di regalare almeno tre gol. Lo stesso esito viene consigliato in Termalica-Ruch Chorzow, sfida della seconda divisione polacca potenzialmente movimentata. Tra le gare da OVER 2,5 rientra anche St Mirren-Dunfermline, incontro valido per la League Cup scozzese. Per il mercato GOL occhi puntati sul derby svedese tra Brommapojkarna e Hammarby. Entrambe a segno anche in Brann-Valerenga, confronto nel quale non dovrebbe mancare lo spettacolo. Completa la selezione Malmö FF-Elfsborg, altra partita da almeno una rete per squadra in una domenica ricca di appuntamenti.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 + OVER 2,5 in Aalesund-Viking, Eliteserien, ore 19:15

Vincenti

  • BODO GLIMT (in Sandefjord-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 17:00)
  • CRUZEIRO (in Cruzeiro-Botafogo, Brasileirao, ore 21:00)
  • FLAMENGO (in Flamengo-Sao Paulo, Brasileirao, ore 23:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Sonderjyske-Midtjylland, Superliga Danimarca, ore 14:00
  • Termalica BB Nieciecza-Ruch Chorzow, I Liga Polonia, ore 14:30
  • St Mirren-Dunfermline, League Cup Scozia, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Brommapojkarna-Hammarby, Allsvenskan, ore 14:00
  • Brann-Valerenga, Eliteserien, ore 14:30
  • Malmö FF-Elfsborg, Allsvenskan, ore 16:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 13.32 GOLDBET ; 14.29 SPORTBET; 13.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Aalesund-Viking, Eliteserien, ore 19:15

 

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