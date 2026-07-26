Pronostico Palmeiras-Atletico Mineiro: la capolista è senza freni

Palmeiras-Atletico Mineiro è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Sicuramente è il momento migliore della stagione per il Palmeiras, primo in classifica, con sette punti di vantaggio rispetto al Flamengo – battuto in trasferta qualche settimana fa – anche se i biancoverdi hanno una partita in più.

Una cosa che non è di poco conto, indubbiamente, ed è anche per questo che i padroni di casa non vogliono sentire parlare e non vogliono permettersi il minimo passo falso. Sono quattro le vittorie di fila in tutte le competizioni, un ruolino decisamente importante e che aiuta, ovviamente, a guardare con estremo interesse a questo match contro un Atletico Mineiro che non sembra minimamente in grado di tenere testa alla capolista.

Gli ospiti inoltre sono tredicesimi in classifica. Una squadra che sarebbe fuori da tutte le manifestazioni in questo momento e che sa benissimo come non sia questa la partita da vincere per sperare di risalire la classifica. Più che altro gli farebbe comodo al Mineiro vincerla, ma sa che servirebbe un’impresa, un mezzo miracolo, qualcosa di unico. E non adesso il tempo di miracoli.

Come vedere Palmeiras-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Atletico Mineiro, in programma lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Palmeiras è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Palmeiras non è proprio in discussione e i padroni di casa, tra le altre cose, non dovrebbero avere nemmeno chissà di quali problemi per prendersi i tre punti. Sarà la quinta vittoria di fila in tutte le manifestazioni, un momento magico. Le probabili formazioni di Palmeiras-Atletico Mineiro PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Piquerez, Gomez, Murillo, Arthur; Andrea Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Arias, Mauricio; Lopez.

ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Everson; Natanael, Tressoldi, Lyanco, Lodi; Perez, Mayocon; Cuello, Victor Hugo, Bernard; Cassierra. POSSIBILE RISULTATO: 3-0