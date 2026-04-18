Pronostico Verona-Milan, vietato sbagliare: il Diavolo fa 11 su 11

Verona-Milan è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel giro di appena un mese e mezzo il Milan di Massimiliano Allegri è passato dal sogno rimonta sui cugini dell’Inter, mai così reale dopo la vittoria nel derby dello scorso marzo, al terrore di ritrovarsi clamorosamente fuori dalle prime quattro. Nelle quattro partite successive alla stracittadina, infatti, i rossoneri si sono letteralmente squagliati, perdendo con Lazio, Napoli e Udinese (tre gare in cui il Diavolo non ha segnato neppure un gol) e battendo solo il Torino.

Preoccupante la prestazione con i friulani (0-3) nell’ultimo turno di campionato: l’attacco ha fatto di nuovo flop, la difesa non è stata all’altezza e la squadra è apparsa svuotata e scarica anche dal punto di vista emotivo, non riuscendo a reagire e a trovare un antidoto alla fisicità dei bianconeri.

Messa da parte ogni ambizione tricolore, il Milan ora ha l’obbligo di blindare quantomeno il terzo posto evitando di farsi risucchiare nella bagarre che attualmente coinvolge Juventus, quarta a -3 dai rossoneri, Como e Roma.

Hellas ormai spacciato

Prima dello scontro diretto con la Signora, Allegri e i suoi saranno impegnati nella trasferta di Verona, contro un avversario che è ormai destinato alla B e che non attende altro che l’ufficialità della retrocessione. Con sei gare ancora da giocare gli scaligeri condividono sempre l’ultimo posto con il Pisa (entrambe bloccate a 18 punti) e sono a -9 dalla salvezza. Sabato scorso non è bastata un’altra gara di sacrificio per evitare il KO all’Olimpico di Torino. Il 2-1 contro i granata è stata la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Paolo Sammarco.

Il tecnico gialloblù nela sfida con il Milan ritrova Suslov ma dovrà rinunciare ancora a Bella-Kotchap, indisponibile al pari di Lovric e di Serdar. A destra uno tra Frese e Valentini, mentre in attacco fiducia nel tandem Bowie-Orban. Dall’altro lato, Allegri è pronto ad accantonare l’esperimento della difesa a quattro, tornando al solito 3-5-2. Gabbia potrebbe rientrare dal 1′, davanti Pulisic è favorito su Nkunku.

Come vedere Verona-Milan in diretta tv e in streaming

Verona-Milan, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

In quella che fu la “fatal Verona” il Milan cerca l’uscita da un tunnel che sta diventando pericolosamente buio. Dopo lo schianto con l’Udinese a San Siro e tre gare su quattro senza reti, i rossoneri devono ritrovare la bussola per non compromettere il posto Champions. Di fronte c’è un Verona ormai rassegnato alla retrocessione, reduce da quattro KO di fila e con il peso di una tradizione recente che vede il Diavolo dominatore assoluto (rossoneri vincenti in tutte le ultime 10 sfide di campionato contro l’Hellas).

I gialloblù di Sammarco sembrano l’avversario giusto per ripartire nonostante il Milan appaia in piena crisi d’identità: la media punti è crollata da 2.2 a 1.6 nel ritorno e l’attacco soffre di un’imprecisione cronica, con una conversione delle grandi occasioni ferma al 33.7%. Allegri, insomma, non può permettersi un altro passo falso prima dello scontro diretto con la Juventus. Ci aspettiamo una gara pragmatica, con il ritorno al clean sheet contro l’attacco anemico del Verona.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2