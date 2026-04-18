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Pronostico Friburgo-Heidenheim: la festa continua

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Friburgo-Heidenheim è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Friburgo ha scritto la storia nel corso della settimana prendendosi una semifinale europea. E non vuole smettere di sognare. E siccome vincere aiuta a vincere, ecco che contro un Heidenheim ormai retrocesso (19 i punti conquistati fino al momento) la voglia è quella di continuare ad esultare.

Pronostico Friburgo-Heidenheim
Pronostico Friburgo-Heidenheim: la festa continua (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, è vero che forse i padroni di casa sono un poco stanchi dall’appuntamento avuto in mezzo alla settimana, ma l’entusiasmo che si è creato dopo aver battuto pure in trasferta il Celta Vigo farà dimenticare tutte le fatiche. E poi, l’impegno, diciamolo chiaramente, è davvero difficile da non sfruttare. Gli ospiti infatti sono l’unica squadra nei cinque massimi campionati europei che hanno subito almeno un gol in tutte le partite di campionato giocate fino al momento. E anche se cinque dei 19 punti conquistati fino ad oggi sono arrivati nelle ultime tre partite, quindi c’è stata una sorta di scatto d’orgoglio, non è che si possa parlare di una squadra pronta a fare il quarto risultato utile di fila. E infine, a completare l’opera, il Friburgo è pure in corsa per il settimo posto in classifica che alla fine dell’anno potrebbe pure regalare una qualificazione europea. Bastano questi ingredienti per pronosticare una vittoria interna? Crediamo proprio di sì.

Come vedere Friburgo-Heidenheim in diretta tv e streaming

La sfida Friburgo-Heidenheim è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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La vittoria del Friburgo è quotata 1.68 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Per quanto vi abbiamo spiegato prima non crediamo possa essere in discussione la vittoria del Friburgo. E siccome gli ospiti hanno sempre subito almeno una rete in questa stagione crediamo che il match possa pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Friburgo-Heidenheim

FRIBURGO (3-5-2): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.
HEIDENHEIM (4-3-3): Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Dinkci, Niehues, Schoppner, Honsak; Pieringer, Zivzivadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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