Pronostico Monaco-Auxerre: la legnata subito alle spalle

Monaco-Auxerre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La sconfitta della scorsa settimana contro il Paris FC, inaspettata perché ha interrotto una lunghissima striscia di risultati utili, ha rispedito il Monaco al settimo posto in classifica e quindi fuori, al momento, da tutte le coppe europee. Ma in alto la classifica della Ligue 1 è cortissima e quindi basta riprendere il cammino giusto contro l’Auxerre per tornare subito in corsa.
Gli ospiti avrebbero assoluto bisogno di punti perché al momento sarebbero allo spareggio per non retrocedere, ma c’è da dire, inoltre, che i quattro punti di distacco dal Nizza sono anche complicati da prendere. Diciamo, almeno questa è la sensazione, è che l’Auxerre sia quasi convinto di doversi giocare la permanenza nel massimo campionato francese nella gara post stagione regolare. Il pensiero c’è, e forse le energie potrebbero essere già lì, soprattutto quelle mentali.
Dove sono, oggettivamente, noi non lo sappiamo. Quello che sappiamo, però, è che il Monaco può riprendere la marcia e lo dovrebbe fare senza intoppi questa volta. I tre punti rimetteranno in carreggiata i monegaschi.
Come vedere Monaco-Auxerre in diretta tv e in streaming
Monaco-Auxerre è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La vittoria del Monaco non può essere messa in discussione in nessun modo. Una partita da affermazione interna e la marcia all’Europa riprenderà in maniera veloce.
Le probabili formazioni di Monaco-Auxerre
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Mawissa, Teze, Coulibaly, Adingra; Akliouche, Fati; Balogun.
AUXERRE (3-5-2): Leon; Senaya, Diomande, Okoh, Akpa; Owusu, Danois; Faivre, Loader, Oppegard; Sinayoko.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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